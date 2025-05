Kian Populer di Cina, Apple Kalahkan Xiaomi

TEMPO.CO, Beijing - Masyarakat Cina rupanya tidak peduli dengan aturan pemerintah yang membatasi produk Apple. Telepon pintar iPhone justru kini kian digemari di negara tersebut.



Laporan lembaga Kantar WorldPanel ComTech menyebutkan, penjualan iPhone 6 berada di posisi puncak penjualan ponsel dengan pangsa pasar 10,2 persen selama Desember 2014 hingga Februari. Angka tersebut naik dari 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



“iPhone 6 berhasil mengalahkan Xiaomi Redmi Note,” demikian ditulis situs International Business Times, Kamis, 2 April 2015.



Xiaomi menjadi fenomena tatkala menghadirkan produk dengan spesifikasi tinggi, tapi dibanderol dengan harga murah. Produknya pun laris manis di sejumlah negara. Namun, kehadiran iPhone 6 dan iPhone 6 Plus rupanya menggeser kepopuleran Xiaomi. Adapun posisi ketiga ditempati oleh iPhone 6 Plus yang layarnya lebih lebar.



Dengan demikian, maka pangsa pasar iOS di Cina mencapai 27,6 persen atau naik 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini termasuk penjualan produk-produknya terdahulu. Sedangkan pangsa pasar Android turun 9,4 persen menjadi 70,9 persen.



Laporan Kantar juga mengungkapkan, animo masyarakat Cina terhadap iPhone 6 dan iPhone 6 Plus sudah terlihat saat kedua produk diluncurkan pada September 2014. “Peningkatan penjualan juga terjadi menjelang perayaan tahun baru Cina, Februari lalu,” ucap Chief of Research and Head of Kantar Amerika Serikat Carolina Milanesi.



Apple terus berupaya memantapkan pasar di negara tersebut. Perusahaan yang bermarkas di Cupertino, California, ini seakan tidak peduli dengan tuduhan pemerintah Cina yang menyebut Apple sebagai mata-mata Amerika Serikat.



“Cina kini menjadi pasar paling penting bagi Apple,” tulis International Business Times. Terlebih, Apple sudah menyepakati kerja sama dengan penyedia sistem pembayaran China UnionPay untuk menghadirkan uang virtual Apple Pay pada Mei mendatang.



Selain itu, Apple juga berharap bisa semakin banyak meraup pemasukan dari penjualan Apple Watch. Jam pintar tersebut sudah menjadi perbincangan di banyak media massa fashion di Cina, antara lain oleh Vogue China, majalah YOHO, dan East Touch.



INTERNATIONAL BUSINESS TIMES | SATWIKA MOVEMENTI