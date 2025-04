Kiat Banjir Like di Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial berbagi foto Instagram telah dipakai lebih dari 700 juta orang di dunia. Sementara foto yang beredar di situs berbagi foto itu diperkirakan mencapai 40 miliar.



Baca: Pengguna Instagram Kini Bisa Sembunyikan Foto



Berikut cara agar foto dilirik orang lain sekaligus untuk menambah popularitas laman Anda, seperti dikutip dari The Telegraph.



1. Rajin follow orang

Ikuti akun lain, baik perorangan maupun komunits yang memiliki ketertarikan, produk, hobi maupun bisnis agar profil Anda juga dilihat orang lain.



2. Like dan komentar

Jangan hanya ikuti, ketuk like atau tinggalkan komen di akun yang Anda sukai agar orang lain mau mampir ke laman Anda. Akun bisnis juga suka menarik konsumen baru dengan mengikuti atau berinteraksi dengan pengikut saingan mereka.



3. Tagar dan caption

Beri caption foto yang menarik, misalnya berupa pertanyaan agar orang lain tertarik untuk berbagi di unggahan Anda. Meminta pengikut untuk men-tag teman lain juga bisa membuat foto mendapat banyak like. Tanda pagar juga penting agar unggahan Anda dilihat orang lain.



4. Bio

Buat bio sejelas-jelasnya untuk memberi gambaran seperti apa isi akun Anda.



5. Tag

Men-tag akun lain yang punya banyak follower akan membantu foto dilihat lebih banyak orang. Pastikan akun yang Anda tag relevan dengan unggahan. Bila berfoto dengan teman, jangan lupa tag agar foto masuk ke bagian "photos of me" mereka.



6. Konsisten

Seperti mengelola akun profesional, sebaiknya Anda mengunggah secara rutin, misalnya setiap hari, agar pengikut tertarik mengunjungi profil Anda.



7. Foto menarik

Usahakan foto yang diunggah semenarik mungkin, misalnya fengan menambahkan efek atau filter bila perlu.



8. Stories

Stories juga akan muncul di seksi Browse aplikasi, akan membantu mendongkrak jumlah pengunjung ke profil Anda.



9. Lokasi

Menambah lokasi di foto akan memastikan unggahan Anda muncul saat orang lain mencari tempat yang sama.



ANTARA