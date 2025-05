Kim Kardashian Berkicau di Twitter Soal Fitur Edit Cuitan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian berkicau di akun Twitter miliknya @KimKardashian meminta agar jejaring sosial Twitter menambahkan fitur edit tweet.



"Saya baru saja mengirim e-mail ke Twitter untuk meminta apakah mereka dapat menambah fitur edit, sehingga ketika kamu salah menulis, kamu tidak perlu menghapus dan mengunggah posting kembali. Let's see....," Kim bercuit di akun Twitter miliknya, 25 Juli 2015.



Kicauannya langsung mendapat tanggapan dari pengikutnya yang berjumlah 33 juta akun. Bahkan, CEO Twitter Jack Dorsey merespon cuit istri Kanye West tersebut. "Ide bagus! Kami selalu mencari cara untuk membuat hal-hal lebih cepat dan lebih mudah," cuitnya lewat akun Twitter @jack.



Kim lalu membalasnya. "Thank you @jack #FounderOfTwitterUnderstands !!!"



Ini bukan pertama kalinya Kim mencuit dan langsung mendapat respon. Sebelumnya, pada 14 Juni 2015, Kim juga mengeluhkan soal kosmetik favoritnya yang sulit dicari. "Kenapa Georgio Armani menghentikan produksi foundation favorit saya favorite??? Ini sudah botol terakhir saya dan semua orang tahu saya memakainya!!! Tolong diproduksi lagi!"



Keluhan Kim langsung mendapat respon dari akun resmi @armani. "Dear Kim-izinkan kami tahu apa yang Anda butuhkan dan kami akan segera mengirimkannya kepada Anda. Dan nama depan Mr. Armani adalah Giorgio."



