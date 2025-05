Kini, Tren di Twitter Bisa Dilihat Tanpa Harus Sign In

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk memudahkan para penggunanya yang suka membaca berita ter-update, Twitter melakukan pembaharuan sistem, di mana para pengguna bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia tanpa harus melakukan sign in.



Sebelumnya, pengguna Twitter memang dapat melihat Tweet seseorang, tapi sulit untuk melihat berbagai percakapan atau tren yang sedang terjadi tanpa sign in terlebih dahulu. Tapi sekarang, penggunanya dapat melihat apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia secara real time, sama seperti pengguna yang sudah melakukan log in.



“Twitter ingin membuat mudah diakses oleh semua orang, tanpa sign in ke Twitter. Mereka bisa melihat percakapan tentang live event, berita terkini, hingga berita mengenai seekor panda yang sedang bermain salju,” ujar Communications Manager Twitter Indonesia, Priscila F. Carlita.



Selain itu, Twitter juga memperkenalkan home timeline ini kepada pengguna di 23 negara yang mengunjungi halaman muka twitter.com melalui ponsel. 23 negara tersebut adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Kolombia, Perancis, Jerman, Jepang, Kenya, India, Indonesia, Italia, Meksiko, Belanda, Nigeria, Portugal, Arab Saudi, Korea Selatan, Spanyol, Afrika Selatan, Taiwan, Inggris, serta Amerika Serikat.



“Pembaruan ini akan segera dapat dinikmati pengguna Indonesia dalam waktu dekat,” ujar Priscila.

SWA.CO.ID