Kirim Lewat Udara, Nintendo Tetap Sulit Penuhi Permintaan Switch

TEMPO.CO, San Francisco - Alih-alih menggunakan transportasi laut yang lebih terjangkau untuk mengirimkan konsol Switch miliknya selama bulan pertama penjualan, Nintendo terpaksa memilih pengiriman udara yang lebih mahal, menurut sebuah laporan baru yang dikutip BGR Senin 1 Mei 2017.



Menurut The Wall Street Journal, Nintendo beralih ke pengiriman konsolnya melalui laut pada bulan April, yang menjelaskan mengapa masih tidak dapat memenuhi permintaan Switch yang besar.



Namun, bukan berarti mengirimkan melalui udara adalah solusi yang lebih baik, karena kekurangan Switch banyak dialami di berbagai pasar sejak Switch mulai dijual pada awal Maret.



"Kami mengirim beberapa Switch dengan pesawat pada bulan Maret untuk melayani pelanggan kami lebih cepat," kata juru bicara Nintendo, tanpa mengungkapkan apa yang pasar dilayani melalui udara. Analis berspekulasi bahwa konsol Switch dikirim oleh pesawat terbang ke AS dan Eropa.



"Udara adalah pengambil keuntungan yang besar karena bisa menghabiskan biaya tambahan ¥ 5.000 per unit," atau sekitar $ 45, menurut analis Ace Research Institute, Hideki Yasuda. Meski begitu, penggunaan transportasi udara di masa depan mungkin dilakukan karena minat terhadap konsol tetap tinggi, kata analis itu.



Sementara itu, Switch terjual habis dalam beberapa jam, bukan dalam hitungan hari, ujar GameStop kepada Forbes akhir pekan lalu, saat perangkat itu bersiap untuk peluncuran Mario Kart 8 Deluxe.



The Journal mencatat bahwa Nintendo menjual 2,74 juta konsol Switch pada bulan pertama, meskipun merencanakan untuk menjual sekitar 2 juta unit selama periode tersebut. Yang jelas, Nintendo memiliki lebih banyak pengiriman Switch yang harus dilakukan.



BGR | ERWIN Z