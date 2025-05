TEMPO.CO, Bandung - Komunitas Code for Bandung menghelat kompetisi Scrap-A-Thon untuk merintis akses data pemerintah bagi publik secara luas. Lomba perdana tersebut bertujuan memenuhi hak publik atas informasi dan mewujudkan gerakan data terbuka milik Pemerintah Kota Bandung. "Kami menjembatani keinginan publik dan kewajiban pemerintah," ujar Albert Dwiana, External Manager Code for Bandung, kepada Tempo.



Selepas lomba untuk kalangan umum tersebut, komunitas yang beranggotakan pegiat teknologi untuk pembangunan dan data terbuka, ingin meneruskan kemitraan dengan Pemerintah Kota Bandung. Mereka akan mengolah berbagai data pemerintah untuk publik dari semua instansi, dan menyajikannya dalam sebuah portal khusus. "Targetnya sebanyak-banyak data untuk diolah dengan kualitas bagus," ujarnya, Senin, 18 Oktober 2015.



Setelah deklarasi gerakan data terbuka pada 5 Desember 2014 oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, komunitas tersebut pada Februari 2015 menyelenggarakan Bandung Open Data Summit and Challenge. Selanjutnya pada Oktober ini, mereka menghelat pelatihan yang dilanjutkan dengan kompetisi Scrap-A-Thon, Ahad, 18 Oktober 2015.



Selama lima jam, 51 peserta, di antaranya pekerja dan mahasiswa, ditantang untuk mengubah format data milik Pemerintah Kota Bandung ke dalam konsep data terbuka yang mudah digunakan dan dimanfaatkan kembali. "Misalnya dari file word dan excel, ke format csv yang umum dipakai untuk data terbuka," ujar Albert.



Data yang diolah itu misalnya lokasi daerah aliran sungai di Bandung, panjang dan lebarnya. Data itu harus diperiksa ulang secara silang dengan data lain agar valid dan bernilai kualitas bagus. Lomba tersebut dimenangkan Anshar Abdullah sebagai juara pertama, kedua Agus Muhammad Ramdan, dan ketiga Dedi Prasetyadi. Masing-masing pemenang mendapat hadiah uang Rp 8,5 juta, 7,5 juta, dan 6,5 juta.



ANWAR SISWADI