TEMPO.CO, Beijing - Anda membutuhkan komputer kecil mungil yang dapat menjalankan Android atau Linux? Kini Anda bisa mendapatkannya dengan cukup menyediakan dana US$ 20 (Rp 262 ribu).



Pada versi awal Orange Pi, perusahaan bahkan menjual versi tiruan dari komputer Raspberry Pi seharga hanya US$ 15 (Rp 197 ribu). Kini mereka menjual versi lebih tinggi dengan segala fasilitasnya.



Raspberry Pi adalah komputer berukuran kartu kredit yang dihubungkan ke TV Anda dan sebuah keyboard. Ini adalah PC kecil yang dapat digunakan untuk banyak hal, seperti yang dilakukan PC desktop, seperti spreadsheet, pengolah kata, dan permainan.



Komputer ini juga memainkan video definisi tinggi. Perusahaan mengembangkannya dengan tujuan agar digunakan anak-anak di seluruh dunia untuk belajar pemrograman. Yayasan Raspberry Pi terdaftar di Inggris.



Baca: Peneliti UFO Indonesia Pamerkan Karyanya Bareng NASA



Rangkaiannya mencakup port Ethernet dan tiga port USB. Ia memiliki memori 1 GB, H5 High Performance Quad-core 64-bit Cortex-A53, dan cip grafis mandiri. Alat ini mendukung input kamera serta HDMI dan bahkan memiliki sakelar daya dan IR blaster fisik.



Singkatnya, ini adalah komputer mini yang mungkin dapat memainkan beberapa game, menampilkan beberapa video HD, dan umumnya digunakan dalam segala proyek rumahan.



Anda dapat memeriksa spesifikasinya di sini dan melakukan pesanan online. Jika hanya memiliki US$ 5, Anda dapat mengambil Orange Pi Zero dengan Wi-Fi dan Ethernet built-in.



TECHCRUNCH | ERWIN Z