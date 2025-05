TEMPO.CO, London - Salah satu komputer termurah dalam sejarah kini mencatat penjualan tercepat. Komputer dari Raspberry Pi Foundation, Pi Zero, dengan persediaan sebanyak 20 ribu unit terjual habis di bawah 24 jam, tidak termasuk penjualan dengan harga lebih tinggi di eBay.



Sekitar seperempat dari uang lima dolar, Raspberry Pi Zero berukuran sekitar 2,3 inci x 1,2 inci dengan ketebalan sekitar 0,2 inci (65 milimeter x 30 milimeter x 5 milimeter).



Menekan harga hardware PC merupakan salah satu hal terpenting yang dilakukan Raspberry Pi Foundation, kata pendirinya, Eben Upton.



"Bahkan di negara maju, komputer terprogram adalah barang mewah bagi banyak orang dan setiap dolar ekstra yang kami minta seseorang untuk membelanjakan, menurunkan kemungkinan mereka memilih untuk terlibat," kata Upton.



Komputer Raspberry Pi pertama harganya berkisar US$ 20 sampai US$ 35 dengan prosesor ARM11 1GHz Pi Zero sekitar 40 persen lebih cepat dari CPU yang digunakan dalam komputer Raspberry Pi. Ia memiliki RAM 0,5 GB, yang dua kali lebih besar dari Model A.



Perangkat ini termasuk slot micro-SD standar, yang diperkenalkan Model A+. Ia juga memiliki port USB mikro untuk data dan daya, bersama dengan soket HDMI mini untuk video 1080p 60 frame per detik.



"Sekarang kami menjual semua Zero yang kami buat sekitar 20.000 unit," kata Upton. Orang-orang tidak hanya mencari komputer di organisasi mitra retail. Mereka juga berburu Pi Zero di eBay, di mana beberapa orang menawarkan komputer US$ 5 itu dengan harga lebih mahal.



"Sejumlah kecil calo telah mengambil keuntungan dari kekurangan ini untuk mengisi kantong-kantong mereka di eBay," kata Upton.



Raspberry Pi Foundation meminta orang menahan diri sedikit lebih lama dari tawaran-tawaran di eBay, saat organisasi itu bekerja untuk mengeluarkan lebih banyak Pi Zero seharga US$ 5.





TECHTIMES | ERWIN Z