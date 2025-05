Konservasi Satwa Meluncurkan Permainan Bertema Satwa Liar

TEMPO.CO, Malang - Perkumpulan peduli satwa Indonesian atau Society for Animal Welfare (ISAW) meluncurkan dua permainan tentang perlindungan satwa liar berbasis Android. Kedua permainan bernama The Adventures of Jalak Miracle dikembangkan oleh Gates Studio dan Pora: Free Cockatoos! produksi NED Studio.



"Permainan ini mengajak generasi muda untuk mencintai dan melindungi satwa di alam liar," kata Direktur Eksekutif ISAW Kinanti Kusumawardani dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin 13 Juli 2015. Kedua permainan merupakan hasil kompetisi yang diselenggarakan Dicoding.com, startup teknologi lokal yang bekerjasama dengan ISAW.



Dalam Indonesian Wildlife Game Challenge pengembang permainan ditantang menciptakan permainan yang menyenangkan, inovatif dan mendukung perlindungan satwa. "Mendorong kesadaram publik terhadap kelestarian satwa. Melalui permainan yang menyenangkan," kata Co-Founder Dicoding.com Narenda Wicaksono.



The Adventures of Jalak permainan petualangan seekor burung Jalak Bali yang berusaha kabur dari upaya penyelundupan. Pemain diminta untuk membantu jalak kabur dan menyelamatkan telurnya. Melarikan diri dan kembali ke habitat aslinya.



"Permainan ini menggugah masyarakat untuk sadar jika Jalak Bali mendapat ancaman perburuan dan perdagangan ilegal," kata Founder Miracle Gates, Orlando Nandito yang merancang permainan. Startup teknologi asal Denpasar, Bali, ini melihat jika populasi Jalak Bali di alam semakin langka. Bahkan terancam punah akibat perburuan dan perdagangan satwa secara ilegal.



Sementara permaianan Pora: Free Cockatoos! menampilkan kekejaman dalam penyelundupan satwa liar. Pora, si ikan dilengkapi terpedo dan gelembung untuk membebaskan kakatua jambul kuning yang terperangkap dalam botol untuk diselundupkan.



Permainan ini akan terus dikembangkan agar lebih menantang dan seru. CEO NED Studio, Jonathan Borisman Tambun yang menciptakan permainan berharap agar masyarakat memahami burung seharusnya terbang bebas di alam, bukan dikekang atau dikerangkeng. "Penyelamatan satwa bisa dilakukan dengan cara menyenangkan," kata startup asal Sumatera Utara ini.



Kedua permainan memiliki pesan penting untuk melestarikan satwa liar. Juga mengingatkan akan ancamam perburuan, perdagangan ilegal dan penyelundupan satwa. "Masa depan pelestarian satwa ada di tangan kita semua," katanya.



Permainan ini diharapkan memberikan pendidikan kepada anak-anak dan menangkap pesan pelestarian satwa liar. Memberikan pendidikan anak sejak dini agar peka terhadap pelestarian satwa liar di alam. Permainan ini akan dipromosikan ke sekolah sebagai bagian pendidikan kesejahteraan satwa atau animal welfare.

EKO WIDIANTO