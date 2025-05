Kota Ini Dilingkupi Wi-Fi Gratis

TEMPO.CO, New York - Kemajuan teknologi membuat ketergantungan akan Internet semakin melonjak. Kota New York, Amerika Serikat, berencana melingkupi seluruh area kota dengan layanan Internet nirkabel gratis.



Perkembangan ini ditandai dengan berdirinya tiang besi setinggi tiga meter di trotoar Manhattan. Selanjutnya, akan ada 7.500 infrastruktur serupa yang menyediakan layanan hotspot pada awal tahun depan. Masyarakat dapat menikmati layanan Wi-Fi gratis dengan kecepatan yang diklaim tinggi. Selain sebagai tempat hotspot, tersedia juga layanan telepon gratis, juga terminal untuk mengisi baterai ponsel.



Konsorsium yang dipimpin penyedia layanan nirkabel Qualcomm Inc ini menggelontorkan US$ 200 juta untuk biaya instalasi. Dalam 12 tahun, diperkirakan proyek ini akan mendapat untung US$ 1 miliar, setengahnya masuk ke kas pemerintah kota. Angka ini jauh lebih besar dibanding pendapatan dari telepon umum yang hanya US$ 17 juta.



Masyarakat pun menyambut baik ide ini. “Sangat membantu, untuk memangkas biaya data seluler yang keluar akibat penggunaan aplikasi atau browsing,” kata Jack Thomas, seorang warga.



Namun, ada juga yang merasa khawatir. Penggunaan layanan nirkabel secara umum dapat berakibat bobolnya data-data pribadi. Meski pemerintah kota memastikan data-data sudah dienskripsi dan informasi pribadi dihilangkan, tetap ada potensi pembobolan yang tak diinginkan.



Protes juga muncul dari pengusaha telepon berbayar yang menuding pemerintah kota tengah membuat monopoli. Memang mereka berpotensi kehilangan pelanggannya yang melingkupi 68 persen penduduk New York. Namun, keluhan ini tak digubris lantaran menurut pemerintah kota, apa yang mereka lakukan itu legal.



PHYS | URSULA FLORENE