Lagi, Apple Digugat Rp 13.500 Triliun di California Soal iPhone

Tuntutan hukum itu kini mencapai sembilan, dan salah satunya meminta sejumlah uang yang terlalu tinggi. Tuntutan kedelapan diajukan oleh Violetta Mailyan dan pengacaranya di Pengadilan California. Mereka menuntut sebesar US$ 999.999.999.000 (hampir US$ 1 triliun) atau senilai Rp 13.500 triliun. Dalam tuntutan kesembilan yang diajukan di New York oleh Raisa Drantivy dan tim hukumnya, mereka menuntut lebih rendah, yaitu US$ 100.000.000 atau sekitar Rp 1,3 triliun.