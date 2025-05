TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer BlackBerry John Chen mengatakan perusahaan menyiapkan sebuah ponsel sentuh murah untuk pasar di Indonesia dan Brasil. Pada tahun lalu, perusahaan juga meluncurkan ponsel Z3, yang dibanderol di kisaran 2,5 juta di Tanah Air.



Ponsel bernama Leap ini memiliki bentang layar 5 inci dengan resolusi layar hanya 720 piksel dan memiliki prosesor Qualcomm dua inti. Secara umum, ponsel ini memiliki spesifikasi mirip dengan Galaxy S4 atau HTC One X yang diluncurkan dua tahun lalu. Harganya diperkirakan sekitar US$ 275 (sekitar Rp 3 juta).



Manajemen BlackBerry juga berencana meluncurkan gadget dengan layar geser pada akhir tahun ini. Uniknya, gadget ini akan memiliki dua layar cekung (dual curved display).



Dalam jumpa pers ini manajemen belum menyampaikan secara detail mengenai tanggal peluncuran, harga, dan nama produknya.



Gadget ini diperkirakan bakal memiliki kesamaan tampilan dengan BlackBerry Torch atau ponsel cerdas Dell Venue Pro yang diluncukan pada 2010 lalu.



Selain itu, Chen juga mengatakan perusahaan akan meluncurkan piranti Porsche dan sebuah ponsel berbasis papan kunci yang menjadi ciri khas di awal kesuksesan BlackBerry.



THE VERGE | BUDI RIZA