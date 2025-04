Lagu Trololo Diparodikan, Eduard Khil Merasakan Limpahan Cinta

TEMPO.CO, Jakarta - Eduard Khil, penyanyi Rusia, menjadi terkenal di seluruh dunia setelah penampilannya di sebuah stasiun televisi diunggah ke Youtube tahun 2009 lalu.



Video penampilan Eduard Khil menyanyikan lagu "I am very glad, as I’m finally returning back home" telah ditonton sebanyak 26 juta kali sejak diunggah pada tahun 2009.



Viralnya lagu “Trololo” ini mendorong bermunculannya berbagai parodi lagu tersebut. Ketika Eduard Khil menonton video-video parodi tersebut, ia menganggap bahwa video-video tersebut bukanlah parodi.



“Itu adalah cinta dari orang-orang. Lihatlah begitu baiknya keadaan mereka. Mereka penuh perasaan (dalam menyanyikan lagu). Menurut saya ini bukanlah parodi,” kata Khil pada media Rusia dalam video berdurasi 3 menit 52 detik.



Dalam sebuah rekaman video lain, Eduard Khil mengajak para penggemar lagu “Trololo” di seluruh dunia membuat lirik untuk lagu ini. Dan ketika lirik telah selesai, ia mengajak para penggemar untuk menentukan tanggal dan waktu tertentu untuk menyanyikan lagu “Trololo” dengan lirik yang baru. Ia pun berterima kasih kepada para penggemarnya atas keceriaan dan optimisme ketika mendengarkan lagu gubahan komposer Arkady Ostrovsky.



Google Doodle menampilkan doodle Eduard Khil, yang lebih dikenal sebagai “Mr Trololo”, dengan suara bariton indahnya untuk memperingati ulang tahun ke-83 Khil. Di doodle tersebut, Eduard Khil naik panggung dalam balutan jas cokelat dan dasi kuning keemasan, dan menyanyikan lagu ”tro-lo-lo” sambil memainkan alisnya mengikuti irama musik.



