Laporan Tahunan Twitter: Pengguna Aktif Turun, Tak Ada Laba

TEMPO.CO, Amerika Serikat - Setahun belakangan Twitter sibuk lakukan perubahan. Perubahan dilakukan guna meningkatkan jumlah pengguna aktif bahkan untuk mendatangkan pengguna baru dengan tujuan akhir menciptakan keuntungan. Pada 2015, Twitter mulai mengubah fitur dengan memberikan fitur momen, mengubah lambang bintang sebagai lambang tweet favorit menjadi lambang hati yang merepresentasikan like atau kesukaan atas tweet.



Berdasarkan laporan tahunan 2015, tahun kepemimpinan Jack Dorsey sebagai CEO, Twitter tercatat berhasil menciptakan pendapatan US$ 710 juta atau sekitar Rp 9,5 triliun. Pendapatan ini tercatat meningkat 48 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dilansir Engadget.com, Kamis, 11 Februari 2016.



Namun pendapatan ini masih tercatat tidak menghasilkan keuntungan. Perusahaan media sosial berlambang burung biru ini masih tercatat mengalami kerugian sebesar US$ 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun. Meskipun setidaknya kerugian yang tercatat di 2015 ini tidak sebanyak 2014, di mana tercatat kerugian hingga US$ 125 juta atau setara Rp 1,6 triliun.



Pengguna aktif sepanjang 2015 juga tercatat datar dan tidak mengalami peningkatan. Twitter mencatat jumlah pengguna aktif sebanyak 320 juta. Apa yang terjadi dengan pengguna aktif membuktikan bahwa niat menambah pengguna baru dengan membuat fitur momen terbukti tidak berhasil.



Bahkan, perusahaan melaporkan adanya penurunan jumlah pengguna aktif bulanan sebanyak 2 juta. Penurunan terjadi pada kuartal tiga ke kuartal empat 2015. Penurunan pengguna aktif di Amerika pada periode tersebut sebanyak 1 juta pengguna.



ENGADGET | MAYA NAWANGWULAN