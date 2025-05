Laptop Favorit yang Jadi Incaran di Mega Bazaar 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Laptop gaming, alias laptop bagi pencinta game, diprediksi bakal menjadi favorit di pameran teknologi informasi Mega Bazaar 2015. Produk ini memiliki spesifikasi yang tinggi untuk mendukung performa dan kecepatan saat bermain game.



"Produk ini semakin canggih karena kemampuan grafis tiga dimensi, bahkan ada yang resolusi layarnya sudah 4K," ujar General Manager Dyandra Promosindo selaku penyelenggara Mega Bazaar, Ichwan Sofwan, di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2015.



Dia melanjutkan, pertumbuhan laptop gaming sejalan dengan kemajuan industri game. Saat ini sebagian konsumen memilih laptop yang kemampuannya lebih tinggi dibandingkan laptop konvensional.



Ichwan mengatakan, laptop jenis two-in-one juga diprediksi bakal menjadi favorit di pameran Mega Bazaar. Ini karena kemampuannya yang sekaligus dapat berfungsi sebagai sabak digital (tablet).



Satu gerai laptop gaming yang cukup mencolok di JCC adalah milik IT Galeri yang terletak di Hall B. Logo yang dipajang di gerai tersebut adalah MSI, yang merupakan produsen laptop gaming.



Sesuai logo yang dipajang, produk unggulannya merek MSI. "Ini pertama kali kami memasarkan merek MSI," kata Business Executive IT Galeri, Muhammad Irsyad. Produk yang paling banyak dicari seri Titan GT seharga Rp 11,5 hingga Rp 37,5 juta.



"Seri yang paling mahal sudah ada satu orang yang pesan," ucap Irsyad. Untuk seri tertentu, khususnya kategori premium, pembeli harus memesannya terlebih dahulu. Hal tersebut, kata Irsyad, karena ketersediaannya yang terbatas.



IT Galeri juga menghadirkan gerai lain bagi laptop konvensional di Mega Bazaar. Merek yang ditawarkan, antara lain Lenovo, HP, Dell, dan Microsoft.



Tahun ini Mega Bazaar diselenggarakan di tiga kota, yakni Jakarta dan Makassar secara serentak pada 4-8 Maret. Sedangkan ajang Mega Bazaar di Yogyakarta digelar pada 7-11 Maret.



SATWIKA MOVEMENTI