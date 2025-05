TEMPO.CO, Bandung - Pembuat game horor petualangan Dread Out di Bandung, akan segera meluncurkan sekuel permainannya kepada para penggemarnya di seantero dunia. Trailer game bercita rasa lokal tersebut akan diluncurkan di YouTube, Jumat, 6 Februari 2015.



"Silakan kalau mau mengintip game barunya di sana," kata ketua tim sekaligus pendiri studio Digital Happiness, Rachmad Imron, kepada Tempo, Rabu, 4 Februari 2015.



Game Dread Out Act 2, ujar dia, kini sudah rampung. Tim masih perlu waktu beberapa hari lagi untuk menyempurnakan lanjutan game tersebut yang telah dinanti cukup lama. "Ada jeda sekitar 6-7 bulan setelah Act 1," ujar Imron.



Setelah mengeluarkan demo game tersebut pada 2013, game horor dengan tokoh utama siswi SMA bernama Linda itu meluncur perdana pada 15 Mei 2014. Game yang dinilai sebagian penggunanya seperti film horor itu, mengajak pemainnya memasuki kawasan kota mati setelah dihantam tsunami. Di lokasi itu, beragam sosok gaib khas Indonesia berkeliaran, hingga bisa mematikan langkah pemain untuk melaju ke bagian akhir game.



Imron mengatakan mereka terpaksa membuat game itu menjadi dua episode lantaran tersendat urusan teknis dan dana produksi. Di sisi lain, penggemar game kerap menanyakan lanjutan game Dread Out. "Act 2 ini game yang terakhir, mungkin nanti ditambah dengan babak lain," katanya.



Untuk memperoleh lanjutan game tersebut, pembeli game Dread Out Act 1 nantinya tak perlu lagi mengeluarkan uang karena bisa diunduh secara gratis di situs Steamcommunity.com.



ANWAR SISWADI