Laris, TAG Heuer Tingkatkan Produksi Carrera Connected

TEMPO.CO, La Chaux De Fonds - TAG Heuer mengumumkan rencana untuk meningkatan produksi jam pintar mereka, Carrera Connected, untuk memenuhi permintaan dari pengecer.



Chairman perusahaan pembuat jam itu, Jean-Claude Biver, mengatakan bahwa mereka meningkatkan produksi arloji Android Wear itu dari 1.200 per minggu menjadi 2.000.



Dia menambahkan bahwa mereka juga menghentikan penjualan online sampai Mei atau Juni 2016 demi memberikan toko offline penjualan yang lebih baik.



Jam pintar Carrera Connected dibanderol US$ 1.500 dan memiliki fitur casing titanium dan menggunakan platform Android Wear.



Mereka yang tertarik memiliki pilihan untuk meng-upgrade ke jam mekanik edisi terbatas dengan tambahan US$ 1.500, menurut TechCrunch. Jam ini pertama kali diperkenalkan oleh Jean-Claude Biver, CEO dari TAG Heuer.



Konstruksi titanium membuat jam itu sangat ringan pada pergelangan tangan, membuatnya unggul dari jam pintar lain di pasar.



Ia memiliki fitur layar "transflective", yang membuatnya dapat dibaca di bawah sinar matahari langsung, dan memiliki mode always on untuk menampilkan waktu.



Layarnya diklaim tajam dan aktif, sehingga memungkinkan untuk membedakan piksel ketika melihat lebih dekat. Ia memiliki layar sentuh melingkar dan kontrol suara.



Ia juga dapat menghitung langkah pemakainya, menampilkan pemberitahuan, dan memberikan informasi yang berguna di waktu yang tepat.



Baterai umumnya bertahan sehari. Layarnya memiliki mode always-on dan dapat dibaca di luar ruangan, tetapi tidak memiliki resolusi tinggi seperti opsi lainnya. Jam ini juga dapat melakukan pencarian Google.



Jajaran pembuat jam Swiss ini berkembang untuk menanggapi minat yang kuat. Perusahaan ini berjanji memproduksi Carrera Connected dalam varietas, eksekusi dan bahan yang berbeda dari akhir 2016 hingga awal 2017, mungkin termasuk model emas dan bertatahkan berlian, menurut laporan Engadget.



TAG Heuer adalah merek dengan warisan pembuatan jam tradisional yang berawal lebih dari 150 tahun lalu. Perusahaan ini terkenal karena chronographs.



YIBADA | ERWIN Z