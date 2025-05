Layak Dicoba, Tip Google untuk Mengoptimalkan Android Anda

TEMPO.CO, Jakarta - Google memahami banyak orang tidak menyadari bagaimana memaksimalkan potensi ponsel pintar mereka. Masalahnya terkadang pengguna Android yang paling cerdas pun bisa terkejut dengan fitur-fitur baru yang bermunculan pada handset mereka di sepanjang waktu.



Untuk membantu semua jenis pengguna Android, Google telah melakukan penggalian untuk Anda. Tips yang dipilih untuk bagian ini adalah sederhana namun bermanfaat untuk semua orang.



Dari adopter awal ke konsumen terbaru, semua orang dapat menggunakan tips ini untuk menciptakan pengalaman Android lebih efisien dan menuai keuntungan dari gaya hidup ponsel pintar. Berikut tipnya.



1. Jangan sampai kehabisan data.



Jangan terjebak hingga kehabisan data. Ada pelacak data yang terpasang di ponsel Android yang dapat terus menyimpan tabs di mana Anda berada pada penggunaan data. Pilih menu Pengaturan dan kemudian klik Penggunaan Data. Pelacak data dapat disesuaikan untuk mencocokkan siklus penagihan Anda.



2. Bijaksanalah Terhadap Apa yang Anda Sebarkan



Ketahui aplikasi apa saja di ponsel Anda yang menggunakan informasi Anda. Jangan tunggu hingga telat mengetahuinya bahwa foto-foto dan musik pilihan Anda telah dibagikan kepada publik kecuali Anda menginginkannya! Pilih menu Pengaturan dan kemudian pilih Pengaturan Aplikasi. Pilih aplikasi tertentu, dan seharusnya aplikasi ini menampilkan daftar perizinan.



Pada versi yang lebih baru dari Android, Anda mendapatkan lebih banyak kontrol terhadap informasi apa saja yang dibagikan dengan aplikasi Anda. Contohnya, Anda dapat membagikan foto Anda tetapi tidak membagikan lokasi Anda dan sebaliknya.



3. Biarkan Baterai Anda Bertahan



Jika ponsel Anda terdapat mode hemat baterai, Anda bisa mengaktifkannya untuk menyala secara otomatis ketika mencapai persentase daya yang rendah (15 persen atau 5 persen biasanya menjadi pilihan untuk model yang lebih baru).



Pada mode hemat baterai, fitur-fitur tertentu seperti layanan lokasi dan pembaruan email kemungkinan akan diaktifkan. Trik sederhana ini dapat memberikan Anda ekstra 1 jam atau lebih ketika sedang tidak ada charger.



4. Ponsel Anda adalah Seperti Anda Sendiri.



Salah satu bagian paling keren sebagai pengguna Android adalah fakta bahwa Anda dapat benar-benar membuat ponsel Anda sendiri. Selamat tinggal hari-hari dimana Anda terjebak mencari Google Maps saat Anda terlambat untuk makan malam. Semua aplikasi Anda dapat diorganisir untuk memprioritaskan aplikasi yang paling sering Anda gunakan dengan app launcher.



5. OK Google! Dapatkan Pengalaman Google Terbaik



Setelah Anda berada pada sistem operasi Android, Anda dapat mengalami yang terbaik dari layanan dan aplikasi Google. Bagian terbaik adalah Anda sebenarnya tidak perlu melakukan apapun. Aplikasi-aplikasi utama seperti Gmail, Calendar, Foto dan lainnya seharusnya bekerja mulus pada perangkat Anda. Jika itu belum cukup,asisten suara “OK Google!” membuat hidup jauh lebih mudah untuk semuanya.



Sekarang, yang Anda harus lakukan adalah katakan “OK Google!” Dan katakan kepada ponsel Anda apa yang Anda cari dengan bicara di mikrofon. Tentu ini sangat tepat bagi mereka yang mengemudi!



6. Akses Cepat ke Pengaturan



Ingin menghentikan ponsel Anda dari deringan saat rapat? Butuh senter saat keadaan darurat? Hanya geser ke bawah pada layar Anda dan menu Pengaturan Cepat akan muncul. Ini adalah alat dasar untuk menavigasi ponsel Anda, tetapi satu yang pasti bahwa ini sangat berguna!



7. Baca Lebih Baik, Lebih Cepat, Lebih Pintar



Android (Marshmallow) terbaru menawarkan sebuah fitur bernama Google Now on Tap. Hanya ketuk pada apapun yang Anda baca dan pencarian instan Google akan menyelesaikannya. Bahkan jika Anda tidak memiliki Android terbaru, Anda tetap bisa melakukan pencarian frase yang dipilih di Chrome. Cukup sorot kata-kata yang ingin Anda cari dan jendela kecil akan muncul di bagian bawah layar ponsel Anda. Ketuk dan pencarian akan mulai secara instan! Jika fitur ini tampak mengganggu, non-aktifkan dengan pilih Pengaturan> Pribadi> Sentuh



8. Kendalikan Pengaturan Standar Anda



Telepon Anda akan sering menanyakan apakah Anda ingin sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjadi pengaturan standar Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir! Tetapi jika seandainya tidak, jika Anda punya pembaca PDF yang disukai, atau ingin melihat video di aplikasi YouTube daripada menggunakan browser, Anda dapat mengubah aplikasi yang menangani fungsi ini secara otomatis. Yang harus Anda lakukan untuk mengubah standar Anda adalah pilih Pengaturan untuk aplikasi standar apapun dan klik “Hapus Standar”. Beberapa ponsel sebenarnya memiliki menu “Aplikasi Standar”, yang mendaftarkan semua standar di ponsel Anda. Ini bahkan membuat lebih simpel!



9. Singkirkan Aplikasi yang Tidak Anda Gunakan



Seringkali ponsel sudah terisi dengan aplikasi yang mungkin tidak diinginkan oleh pengguna! Sebagian dari aplikasi ini tidak bisa dihapus, tetapi Anda bisa mencegahnya untuk berada di ponsel Anda. Kunjungi Pengaturan Aplikasi pada perangkat Android Anda dan ketuk aplikasi yang ingin Anda sembunyikan.



10. Bertindak Seperti Seorang Developer: Manfaat dari Kecepatan



Pengalaman Android memungkinkan semua orang menjadi developer! Jika Anda ingin ponsel Anda berfungsi pada kecepatan yang lebih cepat, tinggal aktifkan opsi developer saja. Untuk melakukan hal ini, kunjungi tab "tentang ponsel ini" dalam pengaturan. Anda akan diarahkan ke bagian yang disebut "Nomor". Ketuk 7 kali dan saat itu juga, Anda memiliki perangkat developer!



Sebuah bagian baru akan muncul di Menu Tentang yang disebut opsi Developer. Ada Beberapa bagian di sini yang jika diubah, itu bisa membantu mempercepat ponsel Anda di menu ini. Jika Anda memilih untuk menurunkan "skala hiburan Window," "Skala Transisi Animasi" dan "skala durasi Animator" -untuk .5X atau lebih rendah, ini akan mempercepat ponsel Anda. Hanya jangan lupa, Anda selalu dapat mengembalikan ini ke pengaturan asli.



ERWIN Z