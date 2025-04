TEMPO.CO, Makassar - PT Digital Alpha Indonesia, selaku perusahaan yang menaungi aplikasi UangTeman, menargetkan mampu menjangkau sekitar 200 ribu pengguna baru pada 2017.



Chief Technology and Product Officer UangTeman, Darmawan Zaini, mengatakan aplikasi mobile bernama Uang Teman kini hadir di kawasan timur Indonesia . Menurut dia, jumlah pengunduhnya mencapai 10 ribu lebih dalam sebulan.



Darmawan menjelaskan manajemen meluncurkan aplikasi versi Android sejak per Maret 2016 hingga akhir Februari 2017. Saat ini, jumlah pengguna aplikasi mobile UangTeman menembus angka 64 ribu.



Perkembangan ini membuat manajemen merasa optimistis jumlah pengguna bakal meningkat sekitar 400 persen per Desember 2017 seiring pertumbuhannya ekonomi.



"Aplikasi mobile ini hadir sebagai pelopor pinjaman online mikro dan banyak digandrungi para pengguna handphone pintar," kata Darmawan saat peresmian Uang Teman di Hoten Aston Makassar, Rabu, 22 Februari 2017.



Darmawan mengungkapkan kenaikan jumlah pengguna aplikasi ini terbilang signifikan. Ini terjadi setelah peluncuran versi iOS pada 15 Januari 2017. Darmawan menjelaskan UangTeman ini merupakan layanan teknologi finansial pertama di Indonesia, yang menyediakan pinjaman dana tunai.



"Dan aplikasi ini bisa diakses melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS," tutur dia.



Darmawan menambahkan aplikasi ini mempermudah publik mengakses layanan pinjaman tunai. Bahkan, lanjut Darmawan, peminjaman tersebut bisa dilakukan tanpa bertatap muka langsung dan juga menyetor jaminan.



"Prosesnya juga cepat, tinggal mengunduh aplikasi UangTeman saja, lalu upload fotocopy KTP, foto selfie dan jumlah hari pengembalian antara 10 hingga 30 hari," urai dia. Namun, peminjaman tersebut maksimal hanya Rp 3 juta.



Saat ini jumlah pengguna terus meningkat sehingga ini memberikan tren positif pada penggunaan aplikasi UangTeman tersebut. "Kami yang pertama, kali ini kami menyasar Kawasan Timur Indonesia, khususnya Kota Makasaar," ucap dia.



Selain itu, Darmawan juga menjelaskan proses pencairan dana tunai melalui UangTeman ke rekening nasabah dalam waktu 15 menit sejak pengajuan pinjaman lewat aplikasi.



Menurut Darmawan, kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan membuat prospek penggunaan aplikasi ini menjanjikan terutama kepada para pelaku online.



Apalagi, dengan percepatan teknologi internet yang juga membuat pihaknya fokus mengembangkan aplikasi UangTeman dalam menyalurkan pinjaman dana tunai yang cepat, mudah dan aman.



"Jadi semua masyarakat bisa mengajukan peminjaman seperti yang berdomisili di Solo, Makassar, Semarang, Bali dan Yogyakarta," ucap dia.



Sementara itu, Director Marketing and Communications UangTeman, Donna Arifin, menambahkan jumlah nasabah terus mengalami peningkatan sebanyak 300 -- 400 persen sejak berdiri pada April 2015 hingga 31 Desember 2016.



Jumlah total dana yang telah disalurkan secara tunai mencapai sekitar Rp 35 miliar.



"Jadi kehadiran UangTeman ini juga memberikan dampak percepatan jumlah aplikasi pinjaman yang masuk. Itu terbukti dari 5 ribu nasabah yang mampu menyerap jumlah transaksi sekarang mencapai hingga 16 ribu," tambahnya. "Dan ini terjadi karena aplikasi ini mampu membaca karakter calon nasabah."



DIDIT HARIYADI