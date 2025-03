Layanan Apple TV+ Dikabarkan Bikin Apple Rugi Rp 16,5 Triliun per Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Apple dilaporkan mengalami kerugian lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,5 triliun per tahun dari layanan streamingnya, Apple TV+. Seperti dikutip dari Reuters yang melansir The Information, perusahaan teknologi tersebut telah menghabiskan lebih dari US$ 5 miliar per tahun untuk konten sejak peluncuran Apple TV+ pada 2019, tetapi kemudian memangkas anggaran sebesar US$ 500 juta pada tahun lalu.