Layanan Game Netflix akan Berfokus 4 Kategori. Apa Saja?

PRESIDEN Netflix Games Alain Tascan mengungkapkan strategi baru layanan game Netflix yang akan terfokus empat kategori utama. Merujuk laporan The Verge pada Jumat, 21 Maret 2025, sejak debutnya pada 2021, layanan streaming ini telah meluncurkan berbagai judul mulai dari game indie populer, adaptasi dari serial Netflix, hingga port dari game blockbuster.

Netflix juga telah mengakuisisi studio pengembang mencoba membuat game AAA orisinal, dan bereksperimen dengan cloud gaming. Namun, setelah beberapa tahun strategi ini masih belum membuahkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan.

Kategori Game Netflix

Adapun strategi untuk memusatkan perhatian terhadap potensi setelah Alain Tascan, mantan wakil presiden eksekutif pengembangan game di Epic Games bergabung sebagai Presiden Netflix Games tahun lalu. Menurut dia, Netflix perlu menyesuaikan kembali dan fokus lebih sedikit area.

Layanan streaming ini, menurut dia perlu menemukan identitasnya dalam dunia game. Tascan kemudian memerinci empat kategori game yang akan menjadi fokus utama Netflix. Pertama, game naratif seperti game interaktif yang terhubung dengan reality show Netflix. Kedua, game multiplayer party.

Ketiga, game yang menyasar anak-anak. Terakhir, kategori mainstream yang meliputi game dengan potensi peminat besar, misalnya adaptasi berlisensi Squid Game: Unleashed atau game orisinal seperti Spirit Crossing. Ini MMO ambisius yang tampak seperti perpaduan antara film Studio Ghibli dan Animal Crossing dalam skala yang lebih besar.

Tascan membandingkan strategi ini dengan periode awal ketika Netflix memproduksi konten orisinal. Mereka memulai dengan beberapa serial seperti House of Cards dan Orange Is the New Black hingga berkembang menjadi produsen berbagai acara, film, dan program live.

Adapun untuk sektor game, Netflix berencana memulai dengan empat kategori ini dan mungkin akan menambah lebih banyak seiring waktu. Kendati demikian, ini artinya Netflix harus memangkas beberapa inisiatifnya. Pada 2024, Netflix menutup studio internal yang berfokus game AAA sebelum sempat merilis satu pun game.

Meskipun Netflix telah menjadi penerbit game indie di platform mobile, peran ini tampaknya akan semakin berkurang. “Kami akan terus mendukung beberapa game indie, tetapi saya merasa bahwa gamer indie tidak benar-benar datang ke Netflix untuk mencari game indie,” kata Tascan dikutip dari Antara pada Jumat, 21 Maret 2025.

Adapun Tascan mengharapkan game Netflix dapat dimainkan secara instan di berbagai perangkat tanpa batasan platform. Saat ini, karena kendala teknis dan regulasi toko aplikasi, serta pengalaman bermain masih tersendat. Tascan memandang dalam lima tahun ke depan, visi ini dapat teralisasi, apabila didukung oleh kemajuan teknologi streaming, ekspektasi pemain yang semakin terbiasa dengan pengalaman lintas perangkat, serta basis pengguna global Netflix yang terus berkembang.

Netflix bakal merilis game yang bisa dimainkan di televisi pada akhir tahun ini. Saat ini semua game Netflix hanya tersedia di perangkat mobile. Tetapi, game mendatang akan bisa dimainkan di smart TV dan dikontrol melalui gawai, sehingga pemain tidak perlu menggunakan game controller.

