Layanan Streaming Film Netflix Masuk Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan digital streaming untuk menikmati konten berupa serial TV dan film, Netflix, mengumumkan ekspansinya ke seluruh dunia yang mencapai total 130 negara, termasuk Indonesia.



“Hari ini Anda akan menyaksikan kelahiran baru dari televisi jaringan Internet,” ujar Co-founder dan CEO Netflix, Reed Hastings, di atas panggung Consumer Electronics Show (CES) 2016 di Las Vegas, Amerika Serikat, Rabu, 6 Januari 2016.



Hastings menambahkan, dengan peluncuran ini, pencinta film akan bisa menikmati siaran TV secara simultan dan tidak perlu menunggu. “Dengan peluncuran ini, konsumen di seluruh dunia, dari Singapura ke St. Petersburg, dari San Francisco ke Sao Paulo, dapat menikmati acara TV dan film. Tidak ada lagi menunggu," tuturnya.



Kabar ini pun mendapat tanggapan dari salah seorang sineas muda Indonesia, Joko Anwar. Melalui kicauan akun Twitter pribadinya, Joko menuliskan, “KABAR GEMBIRA!!!! NETFLIX now available everywhere including Indonesia!!”



Situs Netflix Indonesia sendiri sekarang sudah bisa diakses. Netflix Indonesia menyediakan tiga paket tarif berlangganan bulanan, yakni Rp 109 ribu untuk paket Basic, Rp 139 ribu untuk paket Standard, dan Rp 169 ribu untuk paket Premium. Perbedaan ketiganya hanya seputar resolusi video yang ditampilkan.



Misalnya, paket Basic hanya mengizinkan pengguna menikmati film dengan kualitas SD dan hanya bisa digunakan di satu perangkat dalam satu waktu saja. Paket Standard memiliki kualitas HD dan bisa digunakan di dua perangkat. Sedangkan paket Premium mengizinkan pengguna menikmati konten dengan kualitas Ultra HD dan bisa digunakan di empat perangkat sekaligus.



Sebelumnya, Netflix hanya bisa dinikmati di 60 negara. Untuk kawasan Asia, hanya Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan yang sudah lebih dulu kebagian layanan tersebut.



Adapun perangkat yang bisa menunjang Netflix antara lain PlayStation 4, XBox One, dan bahkan SmartTV, yang sudah memiliki fitur Netflix. Sebagai promosi, Netflix memberi masa percobaan gratis bagi calon konsumennya hingga 7 Februari mendatang.



BAGUS PRASETIYO