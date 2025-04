Layar Samsung Galaxy Note 8 Akan Lebih Besar dari Pendahulunya

TEMPO.CO, San Francisco - Samsung Galaxy Note selalu menjadi ponsel premium terbesar di Samsung, namun pada tahun 2017 ponsel ini bakal menjadi lebih besar, sebagaimana dikutip Forbes, Selasa 30 Mei 2017.



Sebuah bocoran baru yang dilaporkan oleh SamMobile, mengklaim telah mengungkap video pertama panel depan Galaxy Note 8 dan layarnya berukuran 6,3 inci. Ukuran itu 0,6 inci lebih besar dari Galaxy Note 7 yang bermasalah.



Ini akan menjadikan Galaxy Note 8 sebagai smartphone andalan terbesar Samsung yang pernah dilepas. Hanya ponsel niche kelas menengah 'Galaxy Mega' keluaran tahun 2013 yang menyamainya. Namun, tidak ada yang aneh tentang peningkatan ukuran ini.



Mengapa? Karena panel yang ditampilkan sangat mirip dengan 'Infinity Displays' yang digunakan di Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus, yang terakhir berukuran 6,2 inci.



Bocoran itu juga menunjukkan rasio aspek 18,5: 9 yang sama. Sesuatu yang sudah diadopsi LG G6 dan Apple diperkirakan akan meniru dengan iPhone 8 karena membuat layar besar relatif nyaman dipakai satu tangan.



Selain itu, Galaxy Note 8 juga terlihat mengakomodasi dua kelemahan di Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus. Pertama, perangkat ini diharapkan bisa mengintegrasikan pembaca sidik jari ke layar (tidak di samping kamera belakang).



Kedua perangkat ini seharusnya memiliki fitur kamera belakang ganda, sebuah fitur yang disingkirkan pada menit terakhir dari Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus. Seperti biasa, bocoran ini harus disikapi dengan hati-hati sampai produk ini resmi diluncurkan.



FORBES | ERWIN Z