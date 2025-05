Lenovo Hadirkan Ponsel Berteknologi Virtual Reality

TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel dengan teknologi vitual reality atau VR selama ini identik dengan ponsel kelas premium. Sebab, teknologi ini hanya bisa dinikmati konsumen yang membeli ponsel pintar papan atas dengan harga di atas Rp 8 juta. Selain itu, harga VR Glasses pun cukup tinggi.



Nah, lantaran salah satu tren teknologi yang sedang berkembang adalah konten digital dan mengarah ke teknologi VR, Lenovo Smartphone mencoba bermain di pasar ini berkat dukungan teknologi Lenovo Virtual Reality. Menariknya, teknologi VR yang dihadirkan relatif terjangkau untuk semua kalangan.



Setelah hadir dengan Lenovo VIBE K4 Note seharga Rp 2,899 juta, teknologi VR juga hadir di Lenovo VIBE K5 Plus dengan harga lebih terjangkau, yakni Rp 2,249 juta. Selain itu, pemilik Lenovo A7000 Special Edition juga dapat merasakan teknologi VR dengan cara meng-upgrade firmware terbaru melalui OTA (over-the-air).



Seperti pada Lenovo VIBE K4 Note, VIBE K5 Plus dan A7000 Special Edition yang sistem operasinya sudah di-upgrade juga hadir dengan TheaterMax. Untuk produk-produk VR tersebut, khusus pembelian di Lenovo Shop in Shop di Lazada, langsung mendapatkan VR Glasses dan garansi 24 bulan.



Berikut ini spesifikasi ponsel Lenovo yang sudah dilengkapi dengan teknologi vitual reality.



Lenovo VIBE K5 Plus



Diperkuat layar vivid berukuran 5 inci dan tampilan full high definition (FullHD), Lenovo VIBE K5 Plus juga dilengkapi dengan teknologi TheaterMax. Kelebihan teknologi ini mampu mengubah konten multimedia menjadi konten berkemampuan VR.







Ponsel ini juga dilengkpai dengan dua buah stereo speaker Dolby ATMOS yang menghadirkan musik dengan suara jernih dan berkualitas tinggi. Di bagian dalam, Lenovo VIBE K5 Plus dilengkapi dengan prosesor 1,5 GHz octa-core 64-bit Qualcomm Snapdragon 616, RAM 2GB, dan Android 5.1 Lollipop.



Dibalut bahan aluminium dengan kesan premium, VIBE K5 Plus hadir dengan tiga pilihan warna, yaitu Graphite Grey, Champagne Gold, dan Platinum Silver. Kamera utamnya berkekuatan 13 megapiksel dengan LED Flash dan PDAF Rapid Focus serta kamera depan beresolusi 5 megapiksel.



Lenovo VIBE K4 Note



Diagonal layarnya sepanjang 5,5 inci dengan tampilan full high definition (FullHD) dan sudut pandang lebar 178 derajat dan kejernihan 1080 p. Optimasi warna dan teknologi high-contrast mampu meningkatkan kualitas visual.







Konfigurasi three-mic system dari Lenovo dan Wolfson audio codec secara efektif menyaring noise di sekitar dan meningkatkan kualitas suara secara maksimal selama recording. Stereo speaker dengan port depan yang didukung oleh Dolby Atmos meminimalkan kebisingan dan distorsi suara saat memainkan klip suara atau lagu, serta secara otomatis menyetel kualitas audio terbaik bagi pendengar.



Kamera utamanya berkualitas 13 megapiksel PDAF dan kamera selfie fixed-focused 5 megapiksel. Kedua fitur ini menjadikan VIBE K4 Note ideal bagi para produser konten kreatif.



VIBE K4 Note juga dirancang untuk performa terbaik. Baterai 3300 mAh terintegrasi, prosesor octa-core 64-bit MediaTek MT6753, dan kapasitas RAM sebesar 3 gigabita berpadu untuk menghadirkan kinerja optimum.



Kapasitas penyimpanan hingga 144 gigbita membantu pengguna untuk mendapatkan akses mudah terhadap arsip musik, film, dan game yang sangat banyak, serta tetap terhubung secara aman dengan kecepatan kilat LTE dan fitur-fitur keamanan, termasuk sensor sidik jari dan NFC.



Lenovo A7000 Special Edition



Lenovo A7000 Special Edition dilengkapi dengan layar full HD 5,5 inci resolusi 1920 x 1080. Kameranya berkekuatan 13 megapiksel dengan fitur auto fokus, Dual LED flash. Sedangkan kamera depan sebesar 5 megapiksel. Seperti pada generasi sebelumnya, Lenovo A7000 Special Edition juga dilengkapi dengan teknologi Dolby Atmos.







Didukung prosesor MediaTek 4G LTE 64 bit octa-core CPU dengan kecepatan 1,7 GHz, 16core ARM MALI-T760 GPU dan RAM DDR3 2GB, ponsel pintar ini memiliki dua slot kartu SIM. Memori internalnya sebesar 16 gigabita yang dapat ditingkatkan berkat adanya slot kartu micro-SD hingga 32 gigabita.



Lenovo A7000 Special Edition berjalan dengan sistem operasi Android 5.0 Lollipop dengan baterai sebesar 3.000 mAh yang bisa diganti. Untuk internet ngebut tersedia koneksi 4G LTE di frekuensi 1800 MHz.



FIRMAN