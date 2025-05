Lenovo Indonesia Hadirkan Phablet 7 Inci

TEMPO.CO, Jakarta - Pasar phablet Indonesia masih terbilang kecil dibandingkan ponsel pintar. Lantaran belum banyak yang bermain di ceruk pasar ini, Lenovo Indonesia bertekad untuk menguasainya. “Ini pasar yang berpotensi. Lenovo berusaha untuk menjadi pemimpin di pasar phablet,” ujar Marketing Communcation Manager Lenovo Indonesia, Fransisca Maya, di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2015.



Untuk itu, Lenovo memboyong sekaligus dua phablet berukuran layar jumbo untuk pasar di Tanah Air, yakni Lenovo PHAB Plus dan PHAB. Bagi Lenovo, definisi phablet adalah ponsel pintar dengan layar tak kurang dari 5,5 inci tapi tak lebih dari 7 inci. “Jadi phablet ada di antara ukuran layar itu,” kata Abdur Rokhim Sujatmiko, Tablet 4P dan Retail Lead, Lenovo Indonesia.



Sekilas, kedua phablet tersebut tak berbeda jauh. Desainnya mirip. Hanya, ukuran layar yang langsung membedakan. Lenovo PHAB Plus memiliki diagonal layar 6,8 inci, sedangkan Lenovo PHAB dibekali layar 7 inci. Meski layarnya tergolong super jumbo, Lenovo mengklaim bahwa phablet ini dapat difungsikan dengan hanya satu tangan saja. Ini berkat aplikasi khusus yang ada di dalamnya.



Ketika Tempo mencoba memegang PHAB Plus, terasa sangat besar di tangan. Maklum layarnya 6,8 inci. Luas layar tersebut sama dengan Huawei P8max yang diperkenalkan pada April lalu. Sedangkan saat digunakan untuk menelpon, dengan menempelkannya ke telinga, terasa janggal. Mungkin karena belum terbiasa. Bisa dibilang PHAB Plus adalah tablet yang dapat digunakan untuk menelepon.



Terlepas dari ukurannya yang masif, untuk urusan dapur pacu Lenovo membenamkan prosesor octa-core Qualcomm Snapdragon 615 dengan 2 gigtabita RAM dan memori internal 32 gigabita. Layarnya sudah mendukung full high-definition (Full HD) dengan resolusi 1920x1080 piksel. Meski resolusi itu bukan yang terbaik—Sony Xperia Z5 adalah yang terbaik saat ini dengan layar 4K—namun tampilan layar PHAB Plus cukup terang dan jernih.



Sedangkan Lenovo PHAB, dengan layar 7 inci, hanya memiliki kapasitas RAM sebesar 1 gigabita. Prosesor yang dibenamkan adalah Qualcomm octa-core dengan resolusi layar mencapai full high-definition (Full HD) dengan resolusi 1920x1080 piksel dan memori internal 32 gigabita. Baik PHAB Plus mapun PHAB sama-sama berjalan di atas sistem operasi Android 5.0 Lollipop.



Perbedaan lain kedua phablet ini adalah kapasitas baterai. Sementara Lenovo PHAB mengusung baterai sebesar 4.250 mAh, PHAB Plus dipersenjatai baterai berkekuatan 3.500 mAh. Ini cukup wajar lantaran layar PHAB lebih besar. Adapun kamera utama di belakang berkekuatan 13 megapiksel dengan kamera depan 5 megapiksel.



“Lenovo PHAB Plus dan PHAB mendukung layar full HD yang dioptimalkan untuk penggunaan satu tangan serta menghadirkan tampilan layar dan suara yang tak tertandingi. Tentu dengan harga yang terjangkau dan kompetitif,” kata Rajesh Thadani, President Director, Lenovo Indonesia.



Untuk mengakomodir kebutuhan akan jangkauan komunikasi 4G, Lenovo bermitra dengan Telkomsel. General Manager Postpaid Device and Broadband DivisionTelkomsel, Dani Arthanta, mengatakan, “Bundling Telkomsel dengan Lenovo diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan gadget jenis phone plus tablet dengan dilengkapi layanan data yang prima.”



Untuk penjualan perdana, PHAB Plus dijual secara eksklusif melalui situs e-commerce Blibli.com dengan harga khusus Rp 3,199 juta dari harga nomrla Rp 3,499 juta. Sedangkan Lenovo PHAB dapat langsung dibeli di gerai elektronik dengan harga Rp 2,499 juta.



