Lenovo Kembali Gelar Kompetisi Gaming Legion of Champions

TEMPO.CO, Jakarta -Lenovo kembali mengadakan kompetisi gaming regional bertajuk Legion of Champions -- sebelumnya dikenal dengan nama League of Champions. Pendaftaran peserta dan babak kualifikasi bagi gamer Indonesia sudah dibuka dan bisa dilakukan secara online.



