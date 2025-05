Lenovo Luncurkan Ponsel Vibe K5 di India

TEMPO.CO, New Delhi - Lenovo meluncurkan ponsel pintar Vibe K5 di India. Peluncuran dilakukan pada Senin, 13 Juni 2016. Ponsel dengan harga sekitar Rp 1 juta ini merupakan ponsel pintar murah.



Lenovo menyebutkan ponsel Vibe K5 nyaris menyerupai ponsel K5 Plus dengan beberapa penurunan pada kualitas resolusi layar dan juga prosesor yang lebih rendah. Ponsel Lenovo Vibe K5 memiliki layar berukuran 5 inci.



Layar ponsel Vibe K5 memiliki resolusi hanya 720 piksel. Lenovo menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 415 untuk Vibe K5, seperti dilansir melalui GSMArena.com, Senin, 13 Juni 2016.



RAM disediakan Lenovo sebesar 2 Gigabita. Sedangkan ruang penyimpanan internal tersedia sebesar 16 Gigabita. Untuk menambah ruang penyimpanan, pengguna dapat menggunakan kartu memori MicroSD.



Lenovo juga membenamkan kamera utama 13 Megapiksel, sedangkan kamera depan ditempatkan dengan kemampuan 5 Megapiksel.



Fitur yang dilengkapi pada perangkat ini adalah pengeras suara stereo dari Dolby Atmos dan TheaterMax.



Ponsel ini menggunakan material metal untuk seluruh tubuhnya. Lenovo bahkan membuat ponsel ini dengan dua ruang kartu atau dual simcard.



Pada kemampuan baterai, Lenovo menempatkan baterai sebesar 2.750 mAh. Ponsel ini rencananya dijual di India dengan harga US$ 104 atau sekitar Rp 1,4 juta.



GSM ARENA | MAYA NAWANGWULAN