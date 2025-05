TEMPO.CO, Jakarta - Lenovo resmi memperkenalkan dua ponsel baru dengan lini Lenovo Moto. Kedua ponsel pintar itu adalah Moto G4 dan Moto G4 Plus.



Kedua ponsel ini adalah penerus generasi G3 yang pernah dikeluarkan Motorola beberapa tahun lalu sebelum perusahaannya dibeli Lenovo. Lenovo membuat sedikit perbedaan pada kedua telepon pintar itu. Moto G4 Plus dibuat dengan spesifikasi lebih tinggi pada kamera, juga dilengkapi fitur sidik jari.



Kedua ponsel ini memiliki layar berukuran 5,5 inci dengan resolusi 1.080 piksel. Lenovo membenamkan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow pada kedua telepon terbarunya itu.



Prosesor Qualcomm Snapdragon 617 Cortex A53 dengan kekuatan 1,5 gigahertz dan Adreno 405 GPU menjadi andalan pada dapur pacu kedua produk itu. Kedua ponsel ini juga dibenamkan baterai berkemampuan 3.000 mAh dan dilengkapi kemampuan pengisian daya cepat atau fast charging.



Namun hanya Moto G4 Plus yang dilengkapi Turbo Charger dalam paket pembeliannya. Turbo Charger mampu mengisi daya setara 6 jam pemakaian hanya dalam waktu 15 menit.



Salah satu perbedaan lain adalah penggunaan layar berteknologi Gorilla Glass 3 pada Lenovo Moto G4 Plus. Tepat di bawah layar itu, Lenovo menempatkan pemindai sidik jari yang berfungsi sebagai pembuka kunci ponsel.



G4 Plus dilengkapi kamera berkemampuan 16 megapiksel dengan hybrid focus dengan sistem pendeteksian laser dan phase. Lenovo membenamkan sensor OmniVision PureCell Plus sensor-dengan 1.3µm piksel dan bukaan cahaya f/2.0 pada kamera G4 Plus.



Kamera ini diklaim mampu merekam video dengan resolusi 1.080 piksel. Salah satu kecanggihannya adalah mode Pro, yang dapat mengatur kecepatan serta bukaan secara manual.



Sedangkan pada Moto G4, Lenovo hanya menempatkan kamera 13 megapiksel. Namun kamera itu diklaim tetap mampu menghasilkan video dengan resolusi 1.080 piksel. Sedangkan untuk kamera depan, Lenovo menempatkan kamera 5 megapiksel dengan lensa bersudut lebar hingga 84 derajat pada kedua ponsel.



Ponsel Moto G4 Plus hadir dengan pilihan RAM 4 gigabita, 3 GB, dan 2 GB. Lenovo juga menyediakan ruang penyimpanan 64 GB, 32 GB, dan 16 GB.



Untuk Moto G4, Lenovo menghadirkan RAM 2 GB dengan ruang penyimpanan 32 GB dan 16 GB. Kedua ponsel juga tetap menawarkan ruang penyimpanan tambahan dengan kartu MicroSD.



Lenovo menjual Moto G4 Plus dengan harga US$ 200 atau sekitar Rp 2,7 juta untuk tipe 16 GB. Sedangkan tipe 32 GB dijual seharga US$ 225 atau setara dengan Rp 3,1 juta. Namun belum ada kabar kapan produk ini akan diluncurkan di pasar Indonesia.



MAYA NAWANGWULAN | GSM ARENA