Lenovo Segera Luncurkan Ponsel Murah Baru: Moto C dan Moto C Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Lenovokian gencar membidik pasar smartphone entry-level. Setelah mengeluarkan Moto E-series, yang berharga Rp 1 jutaan, kini mereka siap mengeluarkan dua jenis ponsel baru untuk kelas ini dengan nama Moto C dan C Plus.



Ponsel baru ini membidik kalangan pemakai pemula ponsel pintar. Di India, kisaran harganya bahkan sudah dimunculkan yakni sekitar Rp 1,7 jutaan.



Bocoran terbaru ponsel ini disampaikan pembocor kondang, Evan Blass, lewat cuitannya di twitter. Moto C and Moto C Plus disebutkan akan dipasangi Android 7.0 Nougat basic. Keduanya sama-sama punya layar 5 inci.



Moto C Plus mengandalkan resolusi layar 720p HD. Ponsel sudah mendukung 4G LTE dengan mamakai prosesor MediaTek Quad-core 64-bit 1.3 GHz. Untuk RAM-nya 1 atau 2GB.



Adapun Moto C hanya punya resolusi 480p. Dapur pacunya 32-bit Quad-core MediaTek 1.3GHz untuk pilihan 3G atau 64-bit quad-core MediaTek CPU at 1.1GHz untuk versi 4G.



Keduanya ponsel ini disebut-sebut akan dibelaki memori internal 8GB atau 16GB. Keduanya dibekali kamera denpan 2MP. Untuk kamera belakang, Moto C memakai 5MP, sedangkan Moto C Plus sudah 8MP.



Baterai yang disematkan Moto C adalah 2350mAh, sedangkan untuk Moto C Plus diberikan kapasitas lebih besar, yakni 4000mAh.



NDTV | GSM ARENA | NS