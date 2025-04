LG Borong 20 Penghargaan Red Dot Design Awards

TEMPO.CO, Seoul - Pabrikan asal Korea Selatan, LG Electronics (LG), baru saja mendapat pengakuan atas desain produknya dari Red Dot Awards yang merupakan salah satu dari tiga besar penghargaan desain paling berpengaruh di dunia. Tak tanggung-tanggung, 20 penghargaan Red Dot Awards diraih LG tahun ini untuk berbagai produknya.



“Mendapat pengakuan dari sebuah organisasi yang dihormati luas di industri merupakan sebuah kehormatan sekaligus representasi kepemimpinan LG dalam desain,” ujar Noh Chang-ho, Vice President yang sekaligus mengepalai bagian desain LG Electronics dalam keterangannya, Selasa 4 April 2017.



Menurut Noh Chang-ho, dua di antara penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Red Dot, yaitu Best of The Best Red Dot Awards. Kedua produk LG yang memenangi penghargaan puncak ini yaitu LG Signature OLED TV W dan lemari es LG InstaView Door-in-Door.



Berpusat di Essen, Jerman, Red Dot memiliki panel internasional yang bertugas untuk memberikan penilaian yang menitikberatkan pada desain produk. Pada setiap tahunnya, panel Red Dot merilis hasil evaluasi desain dari ribuan produk yang diperkenalkan berbagai pabrikan dalam bentuk penghargaan Red Dot Design Awards.



Keberhasilan LG Signature OLED TV W mendapatkan penghargaan Best of The Best dari Red Dot tahun ini tak lepas dari desain inspirasional. TV OLED berdimensi layar 65 inci dengan bodi setipis kurang dari 4mm ini. Ketika diletakkan menempel di dinding, televisi ini memberikan ilusi layar melayang yang memberikan pengalaman keterlibatan lebih saat menyaksikan tayangan dari layarnya. Desain istimewa LG Signature OLED TV W ini juga membuatnya beroleh 2017 iF Design Award sebelumnya.

Sementara penghargaan Best of The Best dari Red Dot pada lemari es LG InstaView Door-in-Door diberikan atas keberhasilannya dalam mengkombinasikan keindahan desain dengan teknologi yang membuat interaksi lebih baik antara perangkat elektronik dan penggunanya. Penampang depan pada salah satu bilah pintu lemari es ini merupakan layar sentuh berukuran 29inci yang pada dalam keadaan standby akan berwarna hitam.



Cukup dengan dua ketukan halus dari tangan, layar akan berubah menjadi transparan sehingga memudahkan pengguna melihat langsung berbagai bahan makanan di dalam lemari es tanpa harus membuka pintu yang membuat aliran udara dingin keluar. Lemari es ini juga memiliki menu Smart Tag, berlaku seperti sticker pengingat digital pada layar, yang memberi kemudahan pengguna untuk mencatat dan memonitor persediaan bahan makanan dalam lemari es.



Di samping kedua produk dengan gelar Best of The Best tadi, LG pun mendapat apresiasi berupa 18 penghargaan lain pada ajang Red Dot tahun ini untuk kolaborasi antara desain dan inovasi teknologi di dalamnya, di antaranya smartphone LG V20, proyektor Minibeam, laptop Gram, seri Bluetooth Headset LG TONE.

ERWIN Z