LG G5 SE Tawarkan Sensasi Audio 32-Bit

TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel pintar dengan kemampuan kamera super dahsyat sudah biasa. Tapi, ponsel yang mampu menyuguhkan sensasi audio luar biasa masih jarang. Nah, salah satu ponsel dengan kemampuan menyuguhkan audio hingga 32-bit adalah LG G5 SE.



“Peluncuran LG G5 SE di Indonesia tinggal menghitung hari. Kemampuannya menghasilkan audio hingga 32-bit menjadikan ponsel ini yang pertama di Indonesia yang menawarkan sensasi audio berkualitas tinggi,” ujar Heegyun Jang, Head of LG Mobile Communications Indonesia di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2016.



Selain kameranya menawarkan opsi bentang pandang 135 derajat, LG juga mencoba memanjakan telinga penggunanya dengan ponsel pintar ini. LG G5 SE mampu memainkan audio dalam kualitas resolusi tinggi (high-resolution audio) dengan kedalaman 32-bit.



Kemampuan itu berkat adanya LG Hi-Fi Plus. Hadir sebagai hasil kerja sama dengan Bang & Olufsen Play, LG Hi-Fi Plus merupakan peranti Digital-to-Analogue Converter (DAC) sekaligus amplifier yang dapat dilepas pasang sebagai modul pilihan.



Memasangkan LG Hi-Fi Plus dengan LG G5 SE mampu mengubah ponsel pintar ini menjadi pemutar audio kelas atas. “Kami senang LG membawa LG G5 SE ke Indonesia untuk memberi pengalaman hebat bagi penikmat musik di Indonesia,” kata Putri Soedarjo, General Manager Bang & Olufsen Indonesia.



Pada era digital, proses perekaman dan penyimpanan sebuah karya musik dari sumber asal (analog) menjadi berkas digital melibatkan proses kompresi. Sayangnya, proses ini banyak mengorbankan berbagai detail demi mencukupi besaran berkas.



Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya varian berkas digital audio, seperti 16-bit, 18-bit, 24-bit, dan 32-bit. Varian tertinggi yang ada di pasar saat ini adalah 32-bit. Semakin tinggi angkanya, semakin rendahnya kompresi yang dilakukan.



Musik dalam resolusi 32-bit memang masih jarang tersedia. Tapi tak perlu khawatir. Sebab, LG Hi-Fi Plus dibuat dengan kemampuan untuk melakukan peningkatan resolusi (up bit and over sampling) dari audio aslinya.



Tempo sempat menikmati secara langsung bagaimana musik MP3 dalam resolusi 8-bit dapat meningkat menjadi 16-bit. Suara yang dihasilkan lebih jernih dan suara masing-masing instrumen terdengar terpisah. Ini berbeda ketika audio masih diputar dalam varian 8-bit.



LG Hi-Fi Plus hasil kolaborasi dengan B&O Play ini bakal tersedia di pasar Indonesia berbarengan dengan peluncuran LG G5 SE. Harga LG Hi-Fi Plus yang ditawarkan ada dikisaran Rp 2,199 juta. Selain ditawarkan terpisah sebagai pilihan modul pendamping, LG kemungkinan menyediakannya dalam paket spesial.



FIRMAN