TEMPO.CO, Seoul - Dalam pameran CES 2016 pada Januari 2016 di Las Vegas, Amerika Serikat, LG bakal menghadirkan versi terbaru dari platform TV pintar webOS, yaitu webOS 3.0.



"WebOS 3.0 adalah update besar karena teknologi platform TV canggih ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014," kata CEO dan Presiden LG Home Entertainment Brian Kwon dalam sebuah pernyataan awal pekan ini.



"Simple Connection, Simple Switching, dan Simple Discovery dari webOS benar-benar terhubung dengan pelanggan dan menggambarkan dengan sangat jelas komitmen kami untuk mengamankan peran kepemimpinan di pasar TV pintar dengan inovasi dan kreativitas," ujarnya.



Versi terbaru dari platform itu berfokus pada tiga fitur baru: Magic Zoom, Magic Mobile Connection, dan Magic Remote. Remote baru itu menambahkan tombol daya dan menu untuk kotak set-top serta fitur kontrol DVR yang membuatnya jauh lebih baik.



Magic Zoom memungkinkan pengguna untuk memperbesar bagian-bagian layar, yang menurut LG dilakukan tanpa mendegradasi kualitas gambar. Magic Mobile Connection memungkinkan para pengguna menghubungkan ponsel ke TV mereka melalui aplikasi LG TV Plus dan menampilkan aplikasi mobile pada layar lebar.



Tambahan baru lainnya untuk webOS 3.0 adalah Channel Plus, di mana LG bermitra dengan Xumo untuk menggabungkan siaran TV tradisional dengan konten OTT (over-the-top) digital dalam satu daftar. Hal ini membuat pengguna lebih mudah memutuskan tontonan yang dipilih. Daftar aplikasi termasuk Bloomberg Politics, Time Inc, Conde Nast Entertainment, dan The Wall Street Journal.



"Pada Xumo, kami membawa pendekatan baru untuk cara di mana konten digital premium dan siaran disajikan kepada pemirsa," tutur CEO Colin Petrie-Norris.



TV pintar baru dengan webOS 3.0 akan dipamerkan bersama produk LG lainnya di stan CES, yang berlangsung pada 6-9 Januari di Las Vegas.



