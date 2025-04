LG Hadirkan K10 2017 untuk Penggemar Selfie

TEMPO.CO, Jakarta - LG Mobile Communicatios Indonesia akhirnya menghadirkan ponsel pintar yang menyasar penggemar swafoto atau selfie. Alasannya, “Karena orang Indonesia banyak yang senang selfie. Bahkan bisa dibilang maniak,” ucap Heegyun Jang, Head of LG Mobile Communicatios Indonesia dalam acara peluncuran di Grand Sahid Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.



Ponsel swafoto sebenarnya sudah banyak beredar di Indonesia, seperti Vivo V5 Plus, Oppo F3 Plus, dan Lenovo Vibe S1. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Lantas, apa keunggulan yang ditawarkan LG K10 2017 sehingga berani bermain di segmen ini?



“Nilai jual dari LG k10 2017 adalah kamera depan dengan fitur wide angle,” ucap Rezy Saddam, Product Specialist LG Indonesia dalam presentasinya. Dengan fitur tersebut, Rezy menambahkan, kamera depan LG K10 2017 mampu mengambil gambar hingga sudut 120 derajat.



Berkat bentang tangkap lebar dari lensa kamera depan (wide angle selfie camera), pengguna ponsel ini tak hanya mendapat kemudahan namun juga dapat lebih berkreasi dengan swafoto. “LG K10 2017 disiapkan untuk membawa tren baru bagi ponsel selfie yang saat ini inovasinya bergerak monoton,” ucap Jang.



LG sebelumnya juga telah mengeluarkan ponsel pintar dengan bentang tangkap lebar kamera depan, yakni LG V20. Bahkan sudut tangkapnya mencapai 135 derajat. Namun, karena harganya premium tak semua orang dapat menikmatinya. “LG K10 2017 hadir agar bisa dinimati publik lebih luas,” ucap Jang.



LG K10 2017 menggunakan sistem oeprasi terbaru, Android 7.0 Nougat. Prosesornya 1,5 GHz Octa-core yang ditopang oleh kapasitas RAM 2 gigabita dan memori inetrnal 16 gigabita. Bentang layarnya 5,3 inci dengan teknologi in-plane switching (IPS). Sedangkan catu dayanya mencapai 2.800 mAh.



LG mulai memasarkan ponsel pintar ini pekan depan. Terdapat dua pilihan warna, yakni hitam dan keemasan. “Harga jualnya Rp 2,750 juta,” kata Jang.



FIRMAN