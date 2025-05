TEMPO.CO, New Delhi - LG memperkenalkan dua telepon seluler pintar terbaru di kelas menengah. Ponsel tersebut diberi nama LG K7 dan LG K10. Ponsel ini diproduksi pabrik LG yang berlokasi di India.



Ponsel LG K7 memiliki spesifikasi layar berukuran 5 inci dengan resolusi 854 x 480 piksel. Ponsel ini menggunakan prosesor Snapdragon 210.



LG melengkapi LG K7 dengan RAM 1,5 gigabita. Sedangkan untuk ruang penyimpanan tersedia 8 GB yang dapat ditambah dengan memasang kartu memori tambahan.



LG K7 bekerja pada jaringan LTE dan menggunakan sistem operasi Android 5.1 Lollipop. Pada fitur kamera, dipasang kamera berkemampuan 5 megapiksel di kamera utama belakang dan depan.



Produk ini menggunakan baterai berkapasitas 2.125 mAh. Ponsel LG K7 ditawarkan dengan harga jual 9.500 rupee atau US$ 142 (Rp 1,8 juta).



Ponsel kedua, LG K10, memiliki spesifikasi layar berukuran lebih besar, yaitu 5,3 inci. Layar K10 memiliki resolusi 1.280 x 720 piksel.



Untuk prosesor, LG K10 menggunakan Snapdragon dengan RAM 2 GB. Ruang penyimpanan yang tersedia sebesar 16 GB yang bisa ditambah dengan kartu memori tambahan.



Pada kamera, LG menempatkan kamera lebih baik dibanding K7. Ponsel K10 dibenamkan kamera berkemampuan 13 megapiksel untuk kamera utama belakang dan 8 megapiksel untuk kamera depan.



Ponsel ini juga berjalan di jaringan LTE dengan sistem operasi Android 5.1 Lollipop. Untuk daya ponsel, ditempatkan baterai berkemampuan 2.300 mAh.



Ponsel LG K10 dijual seharga 13.500 rupee atau US$ 202 (Rp 2,6 juta).



GSM ARENA | MAYA NAWANGWULAN