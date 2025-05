LG Luncurkan Ponsel Full Metal LG Zero

TEMPO.CO, Seoul - Di awal bulan terakhir 2015, LG mengumumkan peluncuran smartphone terbarunya, LG Zero, yang menghadirkan terapan full metal dengan material alumunium pada bodi, teknologi kamera dan harga bersaing.



Sebarannya sendiri bakal dimulai di Taiwan pada minggu ini dan berlanjut pada pasar utama lainnya di Asia, Eropa dan Amerika Latin.



“LG Zero mewakili inovasi LG yang tak hanya pada desain, namun pula berfokus menawarkan fitur premium dengan tetap menjaganya pada tingkat harga kompetitif,” ujar Juno Cho, Presiden dan CEO LG Electronics Mobile Communications Company, Selasa, 1 Desember 2015.



Lebih lanjut ia menyatakan, keberadaan LG Zero ini sesuai dengan kebijakan pengembangan produk LG. “Di dalam LG kami tidak akan membatasi adopsi teknologi terbaik kami hanya bagi produk andalan,” ujar Juno Cho lagi.



LG Zero cukup ringan dengan berat total 147 gram. Panel IPS 5 inci dengan teknologi In-Cell Touch didapuk LG menjadi teknologi pada layarnya. Hal ini demi mendapatkan respons sentuhan lebih cepat, visibilitas lebih baik untuk penggunaan luar ruang dan gambar lebih tajam.



Pada sektor kamera, LG Zero membawa serta berbagai fitur andalan pengambilan gambar yang biasa ditemui pada seri smartphone premium LG, G series. Sensor 8MP dibenamkan pada kamera depan untuk memberikan tingkat kecerahan lebih baik pada saat melakukan selfie. Sementara pada kamera utama, LG mempercayakannya pada sensor besar 13MP.



Berbagai fitur atraktif yang biasa ditemui dalam kamera smartphone LG pun dapat dijumpai pda LG Zero, seperti Gesture Shot, Gesture View dan Gesture Interval Shot. LG menyatakan bakal segera mengumumkan harga resminya pada saat peluncuran perdananya nanti.



ERWIN Z