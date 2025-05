TEMPO.CO, Seoul - LG Electronics (LG) mengumumkan dimulainya pemasaran global bagi ponsel premium terbarunya, LG G5. Setelah debut pemasaran perdana di Korea Selatan pada 31 Maret, publik Amerika Serikat bakal menyusul mendapat kesempatan memiliki LG G5 pada 1 April mendatang.



Setelah itu, LG G5 bakal memasuki pasar negara-negara di belahan Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Tercatat sekitar 200 operator telekomunikasi di seluruh dunia turut mengambil komitmen dalam pemasaran LG G5 di masing-masing pasarnya.



“Pembicaraan untuk membawa desain modular pada sebuah ponsel telah berlangsung bertahun-tahun. Namun tidak ada yang dapat mewujudkannya sampai dalam bentuk yang siap dipasarkan. Saat ini, melalui LG G5, kami sangat bangga dapat mewujudkannya,” ujar Juno Cho, Presiden dan CEO LG Electronics Mobile Communications Company, Rabu, 30 Maret 2016.



Sebagai ponsel premium, LG G5 sudah mencuri perhatian besar sejak dipertunjukkan pertama kali pada Mobile World Congress (MWC) 2016, yang berlangsung di Barcelona bulan lalu. Di samping teknologi terkini, keberhasilannya tak lepas dari desain modular yang membuatnya benar-benar tampil beda.



Hal ini pula yang membuat ponsel ini mendapat 33 penghargaan sepanjang gelaran MWC lalu dari berbagai pemerhati teknologi dan media, termasuk penghargaan Best New Smartphone at MWC 2016 dari penyelenggara GSMA Glomo Awards.



Menyertai desain modularnya, LG G5 dilengkapi kamera berlensa ganda dengan luas sudut pengambilan gambar berbeda, 78 derajat dan 135 derajat. Di samping itu, ada pula fitur Always-on yang membuat bagian kecil layar tetap aktif menampilkan informasi terbaru.



LG menyatakan perangkat pendukung LG Friends akan tersedia di berbagai pasar segera setelah ini. Adapun yang termasuk dalam LG Friends adalah CAM Plus, LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY, 360 VR, 360 CAM, Rolling Bot, TONE Platinum, dan H3 by B&O PLAY.



ERWIN Z.