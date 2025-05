LG Perkenalkan Penyejuk Ruangan Pengusir Nyamuk

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan teknologi asal Korea Selatan, LG, memperkenalkan penyejuk ruangan atau air conditioner yang sekaligus dapat mengusir nyamuk. Produk bernama Mosquito Away ini mengandalkan teknologi ultrasonik.



“Ultrasonik akan membuat nyamuk kesulitan mendeteksi kehadiran manusia,” ujar Head of Product Marketing Air Conditioner LG Indonesia Arief Sasono Aji di Jakarta, Senin, 4 Mei 2015.



Arief menuturkan ultrasonik tidak membunuh nyamuk. Teknologi ini akan merusak penglihatan serangga tersebut dan membuatnya pergi. Adapun LG mengklaim teknologi tersebut tidak membahayakan manusia.



Terdapat tiga jenis pilihan Mosquito Away yang dibedakan berdasarkan ukuran paard kracht (PK) atau tenaga, yakni 0,5 PK, 0,75 PK, dan 1 PK. Daya yang dibutuhkan mulai 395 watt.



AC ini akan bekerja efektif dalam waktu 60-90 menit. Ini lebih cepat dibanding AC LG generasi sebelumnya, seri Terminator, yang bekerja efektif mengusir nyamuk jika dinyalakan selama enam jam.



Mosquito Away sudah dapat dijumpai di toko retail di Indonesia. Harga satu unitnya dibanderol Rp 3,2 juta. “Target penjualannya per bulan mencapai 4.000 unit,” ucap Arief.



Produk lain yang juga diperkenalkan LG adalah AC seri Hybrid Maxima. Produk ini mengunggulkan teknologi hemat energi. Fitur unggulannya adalah pengaturan ukuran PK yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.



Sebagai contoh, untuk kategori 1 PK, penggunaannya dapat diturunkan hingga 40 persen. “Ibaratnya, dalam satu AC, kita memiliki pilihan ukuran PK,” klaim Arief.



Hybrid Maxima tersedia dalam tiga varian, yakni ukuran 1 PK, 1,5 PK, dan 2 PK. Daya yang dibutuhkan mulai 880 watt. Satu unitnya dibanderol mulai Rp 5 juta. LG menargetkan produk ini terjual 500 unit per bulan.



Arief menyebutkan, pada 2014, pangsa pasar AC LG di Tanah Air sebesar 24 persen. Tahun ini, perusahaan diharapkan menguasai 25 persen pasar.



SATWIKA MOVEMENTI