LG X Power Ditenagai Baterai 4.100 mAh

TEMPO.CO, Jakarta - Pasar telepon seluler pintar di Indonesia sudah cukup sesak. Tanpa ada keunikan, sebuah produk bisa jadi tak akan dilirik oleh konsumen. Nah, LG mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda pada ponsel barunya LG X Power, yang diluncurkan di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.



“Tampil bergaya namun tetap leluasa beraktivitas dengan baterai besar adalah apa yang kami tawarkan pada pengguna LG X Power,” ujar HeeGyun Jang, Head of LG Mobile Communications Indonesia. Ya, LG X Power mengusung baterai jumbo 4.100 mAh.



Meski kapasitas baterai besar, namun bodi ponsel berbasis sistem operasi Android Marshmallow ini cukup ramping, ketebalannya tak lebih dari 7,9 milimeter. Tak cuma bertenaga besar, LG X Power juga dilengkapi dengan kemampuan pengisian ulang baterai cepat atau fast charging. Hanya butuh sekitar 2 jam dalam kondisi mati hingga terisi penuh.



Biasanya, diperlukan waktu sekitar 4 jam bagi sebuah ponsel pintar dengan baterai daya besar untuk melakukan pengisian hingga 100 persen dari keadaan baterai kosong. Keuntungan lain, LG X Power dapat berfyngsi layaknya sebuah power bank. Kemampuan itu didukung oleh USB On The Go.



Fitur lain yang ditawarkan ponsel ini adalah kamera utama sebesar 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel untuk melayani kebutuhan swa foto atau selfie. Hasil jepretan foto dapat dilihat di layar seluas 5,3 ini. Sedangkan di bagian dalam, LG X Power mengandalkan prosesor MediaTek MT6735 1.3 GHz quad-core, total RAM 2 GB, dan media penyimpanan 16 GB.



Untuk pasar Indonesia, LG X Power bakal tersedia dalam varian warna keemasan dengan kelengkapan Quick Cover Case. LG melepas ponsel ini di harga Rp 2,6 juta.



FIRMAN