Lima Contoh Aturan Rahasia Facebook yang Disingkap The Guardian

TEMPO.CO, Jakarta - Harian terkemuka Inggris The Guardian membongkar aturan dan panduan rahasia media sosial Facebook yang hasil investigasinya disiarkan dalam laman harian ini pada edisi Senin.



Di antara fakta mencengangkan dan pedoman-pedoman rahasia yang disingkapkan oleh The Guardian itu adalah:



1. Facebook mengkaji kembali sekitar 6,5 juta laporan setiap pekan, yang berkaitan dengan akun-akun palsu.

2. Video kekerasan berujung kematian dalam Facebook memang ditandai sebagai konten yang mengganggu, namun ternyata tidak selalu berujung dengan penghapusan karena konten-konten ini dalam satu sisi dianggap membantu menciptakan kepedulian terhadap masalah-masalah seperti sakit jiwa.

3. Beberapa foto kekerasan fisik non seksual dalam Facebook dan foto bullying anak-anak tidak dihapus atau tidak ditandai oleh Facebook sampai ditemukan ada unsur sadistis dan perayaan.

4. Facebook menggunakan software untuk mencegat konten-konten ofensif sebelum masuk situs media sosial ini.

5. Facebook membiarkan pengguna live-stream video kekerasan (bunuh diri) karena media sosial raksasa ini tidak ingin menyensor atau menghukum orang hanya karena orang ini mengalami tekanan jiwa.



