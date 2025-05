Linksys Hadirkan Wireless Router MU-MIMO ke Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan solusi jaringan Linksys meluncurkan dua produk andalan, Linksys Max-Stream AC2600 MU-MIMO Gigabit Router (EA8500) dan Linksys WRT1200AC, di Indonesia. Linksys EA8500 tercatat sebagai Wireless AC router berteknologi MU-MIMO pertama yang mendarat di pasar Indonesia.



“Teknologi MU-MIMO yang disematkan pada EA8500 mampu menghadirkan pengalaman nirkabel rumahan yang begitu revolusioner,” kata Jaimohan Thampi, Head of Networking BU, Int’l Markets (APeA) for Linksys di Jakarta, Selasa, 24 November 2015.



Jaimohan mengatakan para pengguna rumahan rata-rata memiliki delapan perangkat sekaligus yang terhubung ke Internet dan mereka tidak saja menggunakannya untuk sekadar mengirim email atau twitter, tapi juga untuk aktivitas lainnya, seperti menonton film atau acara TV berkualitas HD secara streaming, video chatting, bahkan untuk bermain video game dengan lawan tanding dari seluruh belahan dunia.



“Teknologi MU-MIMO memungkinkan penyajian pita lebar yang terdedikasikan pada masing-masing perangkat secara simultan sehingga mampu menghadirkan sebuah pengalaman mengakses internet yang mulus dengan waktu lag yang dapat ditekan hingga seminimal mungkin,” tambahnya.



Mengacu pada data dari Asosiasi Penyelenggara Internet (APJI), jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 88,1 juta dengan tingkat penetrasi 34,9 persen. Pengguna internet di Indonesia mayoritas menggunakan perangkat mobile. Telepon selular paling banyak digunakan yakni sebesar 85 persen, disusul penggunaan notebook 32 persen dan Tablet 13 persen.



Di rumah atau SOHO, penggunaan perangkat lain seperti Smart TV juga semakin banyak. Fakta ini menunjukkan bahwa penyediaan Wi-Fi yang dapat menyedikan akses internet nirkabel secara lancar dan dengan kecepatan yang tinggi, akan semakin mendukung produktivitas pengguna internet di Indonesia.



Pada kesempatan yang sama Linksys juga mengumumkan kerja sama dengan First Media3, penyedia layanan internet. “Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan Linksys dalam menghadirkan pengalaman berinternet yang kian memuaskan berkat teknologi terdepan yang menyertainya, MU-MIMO. Kebanyakan pelanggan kami adalah keluarga dengan kepemilikan perangkat yang lebih dari satu dan beragam,” ujar Iris Wee, Chief Marketing Officer, PT Link Net.



ERWIN Z