Logitech Hadirkan Solusi Videoconference Portable

TEMPO.CO, Newark - Logitech mengumumkan kehadiran Logitech ConferenceCam Connect, sebuah solusi videoconference all-in-one portable dengan desain inovatif dan diciptakan khusus untuk pemakaian di ruangan berukuran kecil dan sedang.



Solusi ini dapat digunakan dengan semua perangkat komputasi berkoneksi USB serta dengan hampir semua sistem videoconference dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. (Baca: Keyboard Logitech K830 untuk Smart TV)



"Kini semua bisnis baik yang berukuran kecil, menengah, hingga besar mampu dengan cepat terhubung dengan pelanggan, vendor maupun karyawan mereka yang berada di lokasi berbeda, kapan saja dan di mana saja berkat Logitech ConferenceCam Connect," kata Jason Moss, General Manager of the Collaboration Group Logitech, dalam rilis yang diterima Tempo, Selasa, 27 Januari 2015.



ConferenceCam Connect kompatibel dengan PC dan Mac untuk melakukan video conference, dan konektivitas perangkat bergerak untuk proyeksi screen-mirror. Pengguna Windows dan Android juga dapat menghubungkan perangkatnya secara wireless ke ConferenceCam Connect untuk menampilkan presentasi, spreadsheet, dan video.



Selain itu, dengan solusi ini pengguna juga dapat menampilkan konten internet dari perangkat mobile ke layar TV melalui HDMI. ConferenceCam Connect terhubung ke layar secara otomatis.



ConferenceCam Connect memiliki ruang pandang seluas 90 derajat dan fitur pan dan tilt secara digital, tilt secara mekanik, 4x digital Full HD zoom, dan lensa kaca ZEISS berfitur autofocus. ConferenceCam Connect juga memiliki speakerphone yang mendukung panggilan audio dari ponsel maupun USB, serta dilengkapi dengan teknologi wireless Bluetooth, Near Field Communication dan port USB.



Menyajikan audio 360 derajat, pengguna yang berada dalam rentang diameter 12 kaki dapat mendengar dan didengar dengan jelas, sementara fitur suara full duplex, acoustic echo dan teknologi noise-canceling yang dimiliki ConferenceCam Connect membuat pengguna merasa seakan sedang berhadapan langsung dengan lawan bicaranya.



ConferenceCam Connect menjadikan penggunanya dapat bekerja lebih fleksibel dari mana saja berkat kemampuannya untuk dapat dioperasikan dengan mengandalkan listrik AC ataupun baterai. ConferenceCam Connect juga dilengkapi sebuah indikator LED untuk menunjukkan status baterai saat digunakan.



Logitech ConferenceCam Connect akan hadir secara global di kuartal kedua 2015, dengan harga US$ 499. Simak berita tekno lainnya di sini.



ERWIN Z



