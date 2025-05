Main Pokemon Go sambil Dibayar, Ikuti Audisi Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira bagi para pecinta permainan Pokemon Go. Sekarang bermain Pokemon Go bisa menghasilkan uang. Funzing, sebuah perusahaan Singapura, membuka lowongan pekerjaan bagi para pemain Pokemon Go untuk menjalan satu pekerjaan, yakni bermain Pokemon Go.



Melalui akun Facebook-nya, Funzing memasang pengumuman berisi keterangan lowongan pekerjaan Pokemon Go pertama di dunia ini pada Rabu, 10 Agustus 2016. "Kami mencari Pokemon Master yang bersemangat untuk pekerjaan Pokemon Job pertama di dunia. Jika kamu fanatik Pokemon dan selalu berpetualang untuk menangkap semuanya, kami menginginkan kamu!" demikian bunyi pengumuman tersebut.



Namun, karena tingginya antusiasme peminat, Funzing akhirnya menggelar Pokemon Master Audition, yakni audisi untuk memilih dan menentukan orang yang tepat untuk mengemban posisi ini dan bekerja sekaligus dibayar untuk bermain Pokemon Go.



Pokemon Go pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat dan Australia pada awal Juli 2016, disusul dengan Eropa, Jepang dan Hong Kong. Pokemon Go secara resmi diluncurkan di Indonesia pada Sabtu, 6 Agustus 2016.



TABLOIDBINTANG



