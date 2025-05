Major Update Pertama Windows 10 Telah Tersedia

TEMPO.CO, Jakarta - Executive Vice President Windows and Devices Group Terry Myerson Jumat hari ini mengumumkan bahwa major update pertama Windows 10 kini telah tersedia bagi PC dan tablet. Update ini menawarkan perbaikan di semua aspek, baik dari sisi platform maupun pengalaman.



“Saat ini ribuan partner telah melakukan update terhadap device drivers dan aplikasi demi kompatibilitas Windows 10 yang lebih baik. Windows 10 juga mulai menghadirkan Xbox One dan akan segera tersedia di telepon genggam,” tulis Myerson dalam blog Windows, Jumat, 13 November 2015.



Perbaikan pengalaman dalam update ini meliputi Performa dalam tugas sehari-hari, seperti waktu boot yang hampir 30 persen lebih cepat dari Windows 7 pada perangkat yang sama.



Bagi pengguna Cortana di Amerika Serikat, pengguna dapat menggunakan device’s pen untuk membuat catatan di Cortana Notebook. Cortana akan mengenali nomor telepon, alamat email, atau bahkan alamat fisik untuk membantu membuat berbagai reminder.



Cortana juga dapat mengatur acara-acara maupun pemesanan film yang diinginkan pengguna, mengirimkan reminder mengenai waktu dan lokasi tujuan, serta pilihan untuk memesan dan melacak Uber.



“Kami juga gembira bahwa Cortana juga akan tersedia di Jepang, Australia, Kanada, dan India (dalam Bahasa Inggris) dengan fitur dan pengalaman yang disesuaikan untuk masing-masing Negara,” ujar Myerson.



Sementara Microsoft Edge menawarkan perbaikan performa dan keamanan, bersama dengan tab preview yang memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan penggunaan tab yang sedang dibuka dan mendapatkan preview pertama atas konten website tersebut tanpa meninggalkan halaman yang sedang dikerjakan.



Microsoft Edge kini dapat mensinkronkan daftar Favorites dan Reading list bagi perangkat yang berbeda, sehingga pengguna dapat kembali ke konten yang paling disukai secara mudah.



Selain itu, Cortana kini juga dapat memberikan notifikasi best coupons kepada pengguna dari retailers favorit di Amerika Serikat, seperti Staples, Macys, dan Best Buy ketika berbelanja di Microsoft Edge.



“Masih banyak lagi perbaikan lain untuk Mail, Calendar, Photos, Groove, Xbox, Store, OneNote, Solitaire, serta aplikasi maupun fitur-fitur lainnya,” ujarnya.



Windows 10 telah aktif pada lebih dari 110 juta perangkat termasuk 12 juta PC bisnis. Windows 10 juga kompatibel dengan teknologi lama, namun tetap dapat sesuai dengan gaya kerja baru.



ERWIN Z