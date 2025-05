Manajemen: Jumlah Pengguna Aktif WeChat Jadi 500 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi pesan WeChat berhasil meningkatkan jumlah penggunanya menjadi sekitar 500 juta pengguna aktif per bulan.



Aplikasi besutan perusahaan Tencent ini mengalami kenaikan pengguna dari kwartal ketiga tahun lalu mencapai sekitar 468 juta pengguna aktif per bulan.



Jumlah ini sama dengan pengguna aktif WhatsApp dan mengungguli Twitter, yang baru mencapai sekitar 300 juta pengguna aktif per bulan.



Menurut situs TechinAsia, pertumbuhan pengguna WeChat sempat melambat pada awal tahun lalu dan kemudian kembali stabil pada kisaran 6,8 persen pada kwartal ketiga dan keempat.



"Ini efek dari kebijakan manajemen Tencent yang melengkapi fitur hiburan termasuk kartun agar para pengguna merasa kerasan saat menggunakan aplikasi itu," kata Jeff Hao, analis dari Merchants Securities Holding di Cina.



Menurut Jeff, lebih banyak konten maka peluang iklan akan bertambah. Analis dari Sun Hung Kai di Hong Kong, Stephen Yang, mengatakan perolehan iklan bakal bertambah.



"Bakal naik sekitar 22 persen dari total pendapatan perusahaan pada 2016 nanti dibandingkan 11 persen pada 2014," kata Stephen.



Kenaikan ini membuat laba perusahaan naik 50 persen menjadi US$ 945 juta (sekitar Rp 12,3 triliun).



Selain memiliki aplikasi WeChat, Tencent juga mengembangkan aplikasi pesan QQ, yang juga populer di Cina. Di Indonesia, aplikasi WeChat ini bersaing dengan Line dan KakaoTalk.



BLOOMBERG | BUDI RIZA