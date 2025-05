Manakah Lebih Disukai, Smartphone atau Tablet?

TEMPO.CO, Jakarta - Teknologi komunikasi berkembang dengan pesat. Dimulai ketika telepon muncul di awal abad ke-19, lalu berevolusi menjadi smartphone alias ponsel pintar. Tak lama setelah itu telepon pintar berkembang menjadi tablet yang menggabungkan fungsi komputer dan telepon.



Dengan bentuk dan kedinamisan yang ditawarkan, smartphone dan tablet menjadi dua gadget favorit konsumen masa kini. Meski fungsi keduanya hampir sama, namun masing-masing konsumen memiliki minat dan kebutuhan yang berbeda.



Berdasarkan data Digital Publishing Report: Retail Apps dan Buying Habits, yang dilakukan Adobe Systems pada 2013, sebanyak 79 persen konsumen yang menjadi responden cenderung memilih smartphone untuk mengecek email, termasuk membaca dan membalas email.



Smartphone juga menjadi pilihan utama bagi konsumen untuk membaca berita (50 persen) dan mendengarkan musik (52 persen). Sementara, hanya 30 persen konsumen yang memilih membaca berita lewat tablet, dan 46 persen yang mendengarkan musik di tablet.



Laporan tersebut juga mengungkapkan lebih dari 60 persen konsumen memilih tablet untuk bermain game dan mengakses Facebook. Hanya 48 persen yang memilih bermain game di smartphone. Adapun belanja online ternyata diakui 44 persen responden lebih nyaman dilakukan di tablet dan hanya 20 persen yang memilih melakukannya di smartphone.



Aktivitas di atas ternyata sudah diprediksi setahun sebelumnya. Lihat saja hasil survei yang dipublikasikan dalam ‘All About You’ Report di kuartal kedua 2012. Laporan tersebut mengungkapkan jumlah waktu yang dihabiskan oleh konsumen beserta aktivitas yang dilakukan di gadget mereka.







Lima aktivitas teratas yang biasa dilakukan konsumen di smartphone atau tablet adalah menjelajahi internet, social networking (termasuk chatting dan media sosial), bermain game, mendengarkan musik, serta menelepon. Menariknya, dengan ragam fitur yang ada di kedua gadget tersebut, telepon bukan lagi menjadi aktivitas utama yang banyak dilakukan responden.



Rata-rata, dalam sehari mereka menghabiskan waktu 25 menit untuk menjelajahi dunia maya, 17 menit untuk social networking, 14 menit untuk bermain game, dan 16 menit untuk mendengar musik. Yang menarik, rata-rata hanya 12 menit mereka menggunakan smartphone dan tablet sebagai telepon.



Melihat adanya tren tersebut, Lenovo mencoba menghadirkan PHAB Plus dan PHAB, yang merupakan perpaduan fungsi smartphone dan tablet. Keduanya merupakan evolusi terbaru dalam perangkat bergerak.



“Dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa kini yang menyukai teknologi, Lenovo merespon popularitas perangkat pribadi untuk menggabungkan smartphone dan tablet dalam layar berukuran 6,8 inci. Melalui penggabungan fungsi dan hiburan dari sebuah tablet dengan portabilitas sebuah smartphone, Lenovo PHAB Series mengatasi keterbatasan yang ada pada smartphone dan tablet," kata Rajesh Thadani, President Director, Lenovo Indonesia.



Dengan layar berteknologi Full HD, Lenovo PHAB series dioptimalkan untuk penggunaan satu tangan serta pas ketika disimpan di saku celana. Mendengarkan musik juga lebih menyenangkan dengan fitur Dolby Atmos speaker yang menghadirkan suara yang jernih berkualitas dan kencang. Lenovo PHAB Plus menjadi phablet pertama di dunia yang dilengkapi dengan fitur tersebut.



Untuk merekam foto dan video, PHAB series dilengkapi dengan kamera 13 MP di belakang dan kamera 5 MP di depan untuk menghasilkan gambar yang tajam, termasuk saat pencahayaan rendah (low light) dan Panorama Selfie.



Keunggulan lainnya adalah baterai 3.500 mAh yang membuat waktu bicara hingga 24 jam dan waktu standby 20 hari. Lenovo PHAB series dilepas dengan harga kompetitif, yakni Rp 3,499 juta untuk PHAB Plus dan Rp 2,499 juta untuk PHAB.



