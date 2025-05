TEMPO.CO, New Delhi - Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, pada hari, 28 Desember 2015, mendesak India untuk menyetujui rencana kontroversial yang akan menyediakan layanan Internet gratis bagi masyarakat miskin, tawaran terbarunya di tengah perselisihan yang meningkat dengan pihak berwenang.



Kepala jejaring sosial itu mencoba menggalang dukungan untuk layanan Free Basics yang menawarkan orang tanpa akses gratis Internet ke beberapa situs melalui telepon seluler, dalam kolom di harian berbahasa Inggris terbesar The Times of India.



"Jika kita menerima bahwa setiap orang berhak atas akses ke Internet, kita pasti harus mendukung layanan Internet dasar gratis," tulis kepala eksekutif itu seraya membandingkan Internet dengan perpustakaan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan.



"Anehnya, selama setahun terakhir sudah ada perdebatan besar tentang hal ini di India," tambahnya.



"Bukannya ingin memberi orang akses gratis ke layanan Internet dasar, kritik terhadap program itu terus menyebarkan klaim palsu-bahkan jika itu berarti meninggalkan satu miliar orang."



Komentar pribadi Zuckerberg itu muncul di tengah kritik keras dari aktivis netralitas Internet yang mengatakan rencananya melanggar prinsip bahwa seluruh Internet harus tersedia untuk semua dan tidak dibatasi dengan satu perusahaan.



Awal bulan ini Telecom Regulatory Authority of India memerintahkan Reliance Communications, operator mobile tunggal untuk layanan itu, untuk menghentikan sementara layanannya tanpa memberikan alasan.



Sekitar 3,2 juta orang telah mengajukan petisi ke regulator telekomunikasi India untuk tidak melarang Free Basics, yang sebelumnya bernama Internet.org. Layanan itu diluncurkan secara nasional pada bulan lalu setelah diuji coba di beberapa negara.



Beberapa pengusaha India terkemuka dan anggota komunitas teknologi telah berbicara menentang Free Basics, dengan alasan bahwa bahkan untuk warga miskin, tidak ada layanan Internet yang lebih baik dari tawaran web yang dikendalikan perusahaan.



Namun dalam upaya untuk melawan klaim "ini akan membuat Internet lebih seperti taman bertembok", Facebook telah menggunakan billboard dan halaman penuh surat kabar iklan membela inisiatif itu.



Free Basics "berisiko dilarang" di India, kata Facebook dalam iklan itu, seraya menambahkan bahwa layanan ini bertujuan untuk membantu satu miliar orang India yang tidak terkoneksi-sebagian besar tinggal di daerah pedesaan yang miskin-untuk online.



THESTAR | ERWIN Z.