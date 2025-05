Mark Zuckerberg Rapat bak Ikan Akuarium di Kantor Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli peranti lunak perusahaan media sosial Facebook, Reinardus Surya Pradhitya, menceritakan bosnya, Mark Zuckerberg. Menurut dia, Zuckerberg adalah orang yang sangat sibuk. Meski setiap hari bekerja dalam ruang yang sama, Adhit, panggilan Reinardus, jarang melihat Zuckerberg.



Zuckerberg, kata Adhit, lebih sering berkeliling melihat pekerjaan bawahannya serta meeting kolega eksternal maupun internal Facebook. Uniknya, ada satu ruangan khusus yang kerap dipakai bos Facebook itu untuk rapat. Para karyawan Facebook menyebut ruangan itu “The Aquarium”.



Sebutan “The Aquarium” merujuk pada pembatas ruangan yang seluruhnya terbuat dari kaca. “Dia (Zuckerberg) memakai (ruang) untuk meeting, itu kaca semua. Jadi kalau ada visitor datang dan lihat, mereka kayak 'Hey itu Mark', akhirnya dinamakan ‘The Aquarium’, and Mark is the fish," kata Reinardus setelah menjadi pembicara seminar di Binus University, Senin, 4 Januari 2016.



Adhit juga menceritakan budaya tempat kerjanya yang membuat dia sangat betah. Menurut Adhit, hasil keringat pekerja Facebook sangat dihargai oleh Zuckerberg. Para bos di perusahaan yang bermarkas di Menlo park, California, Amerika Serikat, itu sangat percaya pada pekerjaan anak buahnya. "Everyone is doing good job, because they want to."



Adhit merupakan anak muda Indonesia yang sudah hampir 3 tahun bekerja di perusahaan media sosial Facebook. Reinardus menganggap bekerja di Facebook sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. "Saya tertarik programming sejak SMA," kata Reinardus. Pria berusia 25 tahun itu kini bekerja sebagai software engineer di perusahaan tersebut.





DIKO OKTARA



BACA JUGA

Jokowi Minta Semua Menteri Terapkan 'Susinisasi'

Real Madrid Pecat Rafael Benitez!