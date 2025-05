TEMPO.CO, Surabaya - Ahli teknologi informasi berperan penting dalam pengembangan bisnis di era big data saat ini. Mereka mengeksplorasi nilai bisnis yang didapat melalui penggunaan teknologi analitik.



"Intinya, dengan data, kita semakin mudah memprediksi penjualan, pemasaran, dan pengembangan bisnis," ujar Erwin Kuncoro, Presiden Direktur Virtus Technology Indonesia, perusahaan penyedia solusi infrastruktur teknologi informasi, dalam acara Virtus Showcase Surabaya di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa, 28 April 2015.



Erwin menjelaskan, setiap perusahaan dan lembaga pemerintah berpotensi menghasilkan banyak data setiap hari. Namun masih sedikit yang memanfaatkannya menjadi informasi esensial.



Padahal, dia menambahkan, tantangan yang dihadapi perusahaan atau lembaga saat ini adalah bagaimana mengolah dan menganalisis data untuk membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan pertumbuhan usaha. "Setiap perusahaan maupun lembaga pemerintah harus bertransformasi menjadi perusahaan yang berkonsep software-defined," katanya.



Erwin lalu mengingatkan akan hasil penelitian lembaga riset Gartner bahwa perusahaan di negara-negara di kawasan Asia-Pasifik saat ini mulai menggunakan analitik untuk memprediksi masa depan. "Diperkirakan penggunaan analitik meningkat 75 persen pada 2020 dan terjadi ledakan data yang hebat," kata Muhammad Ihsan, Editor in Chief of Warta Ekonomi Magazine.



Kepala Bidang Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Hefli Syariffudin mengakui bahwa data merupakan faktor terpenting yang menjadikan Surabaya lebih maju. Data pula, menurut dia, yang mendasari langkah Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan e-government sejak 2003.



Hasilnya, warga Surabaya dapat merasakan berbagai kemudahan dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Hefli mencontohkan, dalam hal pelayanan kesehatan, warga Surabaya kini bisa mendaftar menjadi pasien secara online. "Tidak perlu lagi antre pakai helm seperti dulu, tapi cukup mengakses di e-health dengan menggunakan e-KTP," katanya.



Virtus Showcase menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Rekiardi Soenario selaku Advisory Specialist Systems Engineer EMC Indonesia, Puskom Director of ITS Surabaya Affandy, dan Head of Geo, ANZ & ASEAN at Google Ryan Caudle. Seluruhnya, lebih dari ada selusin ahli teknologi informasi yang berbagi tip tentang tantangan bisnis online di era ledakan data dalam acara ini.



AVIT HIDAYAT