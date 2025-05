Mayoritas Pemilik Tukar Note 7 dengan Galaxy S7

TEMPO.CO, Taipei - Samsung baru saja melakukan penarikan Galaxy Note 7 untuk kedua kalinya, tetapi kebanyakan operator dan mitra ritel sudah mulai menawarkan pengembalian uang penuh atau telepon pengganti gratis kepada pemilik Note 7 yang akan menukarkannya.



Terlepas dari kenyataan bahwa analis memprediksi kejatuhan serius dalam hal kepercayaan terhadap merek Samsung, ternyata banyak pemilik Galaxy Note 7 memutuskan untuk mengganti ponselnya dengan ponsel lain yang dibuat oleh perusahaan yang sama.



Dan karena ponsel terbaik berikutnya dari portofolio Samsung adalah Galaxy S7, tampak bahwa 90 persen dari pelanggan yang mengembalikan Note 7 memilih untuk menggantinya secara gratis dengan S7 Edge. Informasi itu telah dikonfirmasi oleh para pengecer di Taiwan, tapi situasinya mungkin mirip di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.



Meskipun Samsung dikabarkan memutuskan untuk meningkatkan produksi dari Galaxy S7, banyak operator dan pengecer sudah mengalami kehabisan persediaan mereka dan sekarang menunggu pengiriman baru tiba.



Di Taiwan, Samsung menegaskan bahwa mereka yang membeli Galaxy Note 7 dapat menuju ke setiap mitra ritel atau operator di negeri ini dan meminta pengembalian dana penuh atau telepon pengganti bebas. Pelanggan yang memilih S7 Edge atau Note 5 akan menerima sertifikat hadiah US$ 95.



Karena Galaxy Note 7 jauh lebih mahal daripada dua ponsel Samsung ini, konsumen juga akan mendapatkan pengembalian dana sesuai perbedaan harga, biasanya antara US$ 125-155 untuk S7 Edge dan antara US$ 125-220 untuk Galaxy Note 5.



PHONEARENA | ERWIN Z



