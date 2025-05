Media Sosial Dituding Percepat Penyebaran Konten Negatif

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII) M. Salahuddin melihat percepatan penyebaran konten negatif di Internet secara umum bisa terkendali dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan pemblokiran. Namun tidak demikian dengan media sosial.



"Karena ini fenomena balon. Antisipasi ini tidak meluas di tempat lain. Justru percepatan perkembangan konten negatif lebih banyak di media sosial yang bersifat private," katanya di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, pada Rabu, 17 Februari 2016.



Pria yang akrab disapa Didin ini menilai media sosial menjadi pintu masuk penyebaran konten negatif. Peran pemerintah menjadi penting untuk mengantisipasi hal tersebut. Namun upaya pemerintah terbatas. "Harus ada peran serta penyelenggara konten platform, termasuk OTT (over the top)," ujarnya.



Didin berharap mekanisme internal penyelenggara OTT lebih selektif mengendalikan konten. Sebab, tanggung jawab lebih banyak dari sisi mereka sebagai penyelenggara konten platform. Ia juga merekomendasikan agar sensitivitas terhadap isu lokal ditingkatkan supaya mengurangi kegaduhan.



Didin, salah satu anggota tim panel I yang dibentuk pemerintah untuk mengurusi konten terkait dengan pornografi, kekerasan terhadap anak, dan keamanan Internet, mengaku terus menahan agar pemerintah tidak melakukan kewenangannya. "Konten itu ada dalam kewenangan pemerintah. Kalau ada tekanan dari masyarakat, pemerintah bisa menggunakan instrumen kewenangannya. Kami ingin semua produktif."



Salah satu penyelenggara OTT yang hadir dalam rapat tersebut, Director of Government Relations BlackBerry Indonesia Kusuma Lienandjaja, mengaku pihaknya sudah berusaha memerangi konten negatif, seperti pornografi, dalam aplikasi BlackBerry Messenger. "Kami sering bekerja sama dengan polisi. Kalau ada komplain, akan ditindaklanjuti," tuturnya.



FRISKI RIANA